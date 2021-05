El Ayuntamiento de La Línea aprovechará el nuevo PGOU para regularizar el McDonald's

El Ayuntamiento de La Línea aprovechará la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regularizar la situación de los terrenos junto al parque Princesa Sofía donde se encuentran el McDonald's, el restaurante La Pesquera y un parking, cuyas licencias de obras, que otorgadas en 2007, fueron consideradas nulas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El TSJA, el 9 de febrero de 2012, sentenció que esas construcciones superaban el 2% de ocupación máxima del parque previsto por el actual PGOU y que, además, no cumplían con los usos permitidos por la normativa. Contra esta sentencia ya no cabía recurso y desde 2015 el Ayuntamiento ha estado buscando solución para no tener que desalojar los negocios ni tener que derribar las edificaciones. Además, están los costes laborales. En el caso del McDonald's, medio centenar de empleados trabajaban a turnos antes de la pandemia.

La conclusión del TSJA es que la licencia de obras no debió ser otorgada por ser contraria a las previsiones del planteamiento urbanístico en vigor cuando fue concedida, por lo que el acto administrativo incurrió en causa de nulidad. También reseñó que en el parque urbano las normas urbanísticas aluden a zonas destinadas a parques y jardines, zonas deportivas y de recreo, y de expansión de dominio y fines públicos, "usos que no se corresponden con la instalación objeto de la licencia, al menos en lo que al restaurante respecta".

La concesión del McDonald's para la ocupación del edificio que ocupa junto al parque venció en noviembre de 2020 y el Ayuntamiento ha remitido recientemente a la empresa un escrito en el que le otorga un plazo de audiencia, ya que la voluntad del equipo de gobierno, según las fuentes municipales consultadas por Europa Sur, es que el restaurante continúe funcionando mientras le da encaje legal a su situación urbanística a través del PGOU en tramitación. Las concesiones de La Pesquera y del parking vencen más adelante, por lo que en la actualidad no se han encontrado con este problema añadido.

Los antecedentes

La sentencia, emitida en 2012, declaró nula la licencia de obras, que fue concedida cuando Juan Carlos Juárez era alcalde. La razón fue que estaba agotada la superficie permitida para la ocupación del parque Princesa Sofía, porque el uso para el que se concedió no estaba permitido y porque la altura tampoco se ajustaba a las previsiones del PGOU.

La superficie del suelo calificado como parque urbano, a efectos de computar si hay exceso de edificación, es de 183.800 metros cuadrados. Para no superar el 2% máximo permitido, las nuevas construcciones, junto a las anteriormente existentes, no debían sumar más de 3.676 metros cuadrados.

Sin embargo la sentencia recoge que, a fecha del otorgamiento de la licencia de obras impugnada, ya había en el parque una serie de instalaciones que, sumadas a las que eran objeto de la licencia, alcanzaban la cifra de 3.995,96 metros cuadrados, por lo que se superaba ese referido 2%, lo que vulnera el artículo 165 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana.