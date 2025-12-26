El Ayuntamiento de La Línea fija en otoño de 2026 la finalización de la nueva Jefatura de la Policía Local

La Seguridad Ciudadana ha vivido en La Línea de la Concepción uno de sus años más decisivos. El refuerzo de la plantilla de la Policía Local y el inicio de las obras de la nueva Jefatura, en el emblemático edificio de la antigua Ayudantía de Marina, se han consolidado como los dos grandes hitos estratégicos de 2025 para una delegación que mira ya a 2026 con nuevos objetivos de crecimiento y modernización.

La construcción de la nueva Jefatura de la Policía Local, una infraestructura largamente demandada, supone un paso clave para dotar al cuerpo de unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a sus necesidades operativas. El proyecto, impulsado desde la delegación municipal de Seguridad Ciudadana que dirige el concejal Manuel Abellán, permitirá mejorar tanto las condiciones de trabajo de los agentes como la atención a la ciudadanía, reforzando la capacidad de respuesta y coordinación policial. La finalización de las obras está prevista para el otoño de 2026.

Junto a esta inversión estructural, el segundo gran avance del año ha sido la incorporación, el pasado mes de octubre, de una nueva promoción de agentes de la Policía Local, ya plenamente integrada en el servicio. El aumento de efectivos ha permitido reforzar la presencia policial en las calles, mejorar la cobertura de turnos y avanzar hacia un modelo de seguridad más preventivo y próximo al ciudadano.

A lo largo del año, además, se ha intensificado la actividad ordinaria del cuerpo con un refuerzo de los servicios de vigilancia preventiva, controles de tráfico y seguridad vial, así como dispositivos especiales durante eventos, celebraciones y periodos de mayor afluencia de personas. Todo ello se ha desarrollado en coordinación permanente con el Cuerpo Nacional de Policía y el resto de servicios de emergencia.

Paralelamente, la delegación de Seguridad Ciudadana ha continuado trabajando en la mejora de la organización interna, la optimización de recursos y la modernización de medios, además de impulsar actuaciones de prevención y convivencia de forma transversal con otras áreas municipales.

El concejal Manuel Abellán ha realizado un balance “muy positivo” del trabajo desarrollado durante el último año, destacando que se trata de un ejercicio marcado por avances estructurales orientados a reforzar la seguridad, la operatividad policial y la calidad del servicio público. “Estos avances reflejan una apuesta clara y sostenida por la seguridad ciudadana como prioridad municipal, combinando inversiones a largo plazo con medidas inmediatas que refuerzan el servicio día a día”, ha subrayado.

De cara a 2026, la delegación de Seguridad Ciudadana se ha marcado como objetivos seguir incrementando la plantilla, avanzar en la construcción de la nueva Jefatura y profundizar en un modelo de seguridad basado en la prevención y la cercanía.