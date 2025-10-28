Firmada el acta de cesión del edificio de la Ayudantía Militar de Marina para acoger la nueva Jefatura de Policía Local de La Línea

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha dado este martes un paso decisivo para dotar a la ciudad de una nueva Jefatura de Policía Local. El alcalde, Juan Franco, y el concejal de Urbanismo, Daniel Martínez, han suscrito con la Armada el acta de cesión del antiguo edificio de la Ayudantía Militar de Marina, situado en la avenida de España junto al colegio Carlos V, donde se ubicará la futura sede del cuerpo.

El acuerdo, calificado por el propio Consistorio como “muy satisfactorio”, establece una concesión demanial por 40 años y un canon anual de 50.000 euros. La inversión prevista para la rehabilitación, que supera los dos millones de euros y será financiada por la Diputación de Cádiz, permitirá sufragar el coste del alquiler del inmueble.

Según explicó el concejal de Urbanismo, el objetivo municipal es adquirir el edificio antes de que concluya el periodo de concesión. El proyecto de obras contempla un plazo de ejecución de unos diez meses y la transformación integral del inmueble, que contará con tres plantas y accesos diferenciados para ofrecer una atención más eficiente a la ciudadanía.

Recreación de la nueva Jefatura de la Policía Local de La Línea.

Desde la marcha de la Armada, el Ayuntamiento ha venido gestionando con el Ministerio de Defensa la recuperación de este inmueble de gran valor simbólico. Los primeros contactos datan de 2015, y tras años de negociaciones, el pasado 20 de mayo la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa emitió la resolución que otorgaba al Consistorio la concesión demanial.

El alcalde ha subrayado que este proyecto permitirá dotar al cuerpo de Policía Local de unas instalaciones “modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades del servicio y de la seguridad ciudadana”.