La antigua Ayudantía de Marina de La Línea se convertirá en la nueva Jefatura de la Policía Local

La Línea de la Concepción contará con una nueva Jefatura de la Policía Local en el edificio que ocupaba la antigua Ayudantía de Marina, que permanece tapiado desde 2015 en la avenida de España, junto al colegio Carlos V. El proyecto de rehabilitación cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros, que será financiado por la Diputación de Cádiz, y tendrá plazo de ejecución de 10 meses.

El Ayuntamiento de La Línea se hizo con el inmueble a través de una concesión demanial del Ministerio de Defensa autorizada el pasado mayo por un periodo de 40 años, aunque prorrogable.

Según el documento técnico, la actuación supondrá la redistribución completa de los espacios y la adaptación de la estructura para albergar las nuevas dependencias policiales, que vendrán a sustituir a las actuales, situadas entre la calle Gibraltar y la avenida de la Banqueta. Entre las principales obras figura la demolición de una de las escaleras para instalar un ascensor, la ocupación parcial de terrazas y la creación de un núcleo central de comunicación vertical adaptado a la normativa actual.

El diseño mantendrá la volumetría y las líneas horizontales características de los petos de las terrazas, pero dará al inmueble una imagen renovada y acorde a su nuevo uso. La cubierta de teja será sustituida por una plana que alojará parte del equipamiento y permitirá el acceso mediante una escalera ampliada.

El antiguo edificio de la Ayudantía de Marina, este viernes. / Vanessa Pérez

La nueva jefatura se organizará en tres plantas. En la planta estará la zona de atención al público, con tres accesos diferenciados —general, público sensible y servicios policiales— para garantizar privacidad y seguridad. En la primera planta se dispondrán los vestuarios y las zonas de organización operativa y en la segunda estarán los despachos de mandos y administración.

En el exterior se derribará el vallado actual para generar un espacio público de acceso, se reordenarán los acerados y se habilitarán aparcamientos, tanto para uso público como privado, incluyendo marquesinas y bases de carga para vehículos eléctricos.

La intervención se ha diseñado tras reuniones con técnicos municipales, representantes de la Policía Local y el Ayuntamiento, teniendo en cuenta la plantilla actual —entre 120 y 130 agentes— y su parque móvil de 15 coches, 15 motos y 10 quads. El objetivo, según los responsables del proyecto, es dotar al cuerpo policial de unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades de servicio y seguridad ciudadana.

Ayudantía de Marina

El edificio de la Ayudantía de Marina cerró sus puertas en febrero de 2015 tras más de 50 años de servicio en La Línea. Lo hizo con un acto de baja en la Armada, celebrado siguiendo el Ceremonial Marítimo tradicional, que estuvo presidido por el Almirante Jefe del Arsenal de La Carraca (San Fernando), Fernando de Querol Pagán.

Su cierre estaba dentro del plan de actuaciones sobre infraestructuras de Defensa (Prepidef), que preveía hasta 2017 el cierre de 82 instalaciones militares y de Defensa, así como traslados o convenios en otras 27, con el objetivo de ahorrar 15 millones de euros al año.

Desde que la Armada se marchó de La Línea, el equipo de gobierno ha venido trabajando en la concesión del edificio para trasladar allí la Jefatura. Los primeros contactos tuvieron lugar en noviembre de 2015. En 2020, la socialista Gemma Araujo ofreció su ayuda como diputada en el Congreso para avanzar en los trámites, que finalmente cristalizaron el 20 de mayo de este año con la resolución de la Dirección General de Infraestructuras de la Secretaría de Estado de Defensa que otorgaba al Ayuntamiento la concesión demanial de la propiedad del edificio.