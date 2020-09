Asansull aclara que no hay casos de coronavirus en su centro de la calle Carboneros

Asansull ha aclarado que no hay casos de coronavirus en su centro residencial de la calle Carboneros, en La Línea, después de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicara que hay un residente ingresado por Covid-19. "Este hecho, que confirma la Consejería competente en el informe y que está publicado en BOJA, no es cierto. En los centros residenciales de Asansull, hasta la fecha, no contamos con casos positivos por Covid-19", ha indicado la entidad en una nota de prensa.

La asociación señala que hay un usuario ingresado en un hospital de la comarca por dolencias que nada tienen que ver con la Covid-19, al que se realizó una prueba PCR con resultado negativo y no su sintomatología no está asociada a la pandemia. "Hasta la fecha las hospitalizaciones de los usuarios de los centros residenciales dependientes de Asansull han sido motivadas por sus propias patologías, sin tener nada que ver con el Covid-19, y todos con PCR con resultado negativo" destaca la entidad.

Asansull señala que ha puesto en marcha todos los medios posibles para evitar el contagio de usuarios, familiares y profesionales de todos los centros y servicios de la entidad "llevando a la práctica todas las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias".