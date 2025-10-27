Un asalto con disparos a una casa en La Línea acaba con un herido de la bala fugado del hospital

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer el asalto y posterior tiroteo a un hombre ocurrido la pasada madrugada en la barriada de El Zabal, en La Línea de la Concepción. La víctima, de 26 años, resultó herida por arma de fuego en el cuello y tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario linense, aunque su vida no corría peligro.

El suceso se produjo durante la madrugada del domingo al lunes, cuando un grupo de al menos cinco individuos, al parecer de nacionalidad marroquí, irrumpió en la vivienda del herido. Según fuentes policiales consultadas por Europa Sur, los asaltantes maniataron a los familiares del joven y le exigieron la entrega de un supuesto cargamento de drogas o dinero, aunque los investigadores aún no han podido determinar si se trató de un ajuste de cuentas o de un vuelco —un robo de droga entre grupos vinculados al narcotráfico—.

La Policía investiga si se trata de un 'vuelco' relacionado con el narcotráfico

En el transcurso del asalto, uno de los intrusos disparó al joven en el cuello. A pesar de la gravedad del ataque, el herido logró llegar al hospital por sus propios medios. Allí se identificó con un DNI falso, pero los agentes consiguieron averiguar su verdadera identidad y comprobar que sobre él pesaban órdenes de ingreso en prisión.

De forma sorprendente, y pese a no tener el alta médica, el hombre habría abandonado el centro hospitalario antes de que la Policía pudiera custodiarlo. Los agentes han activado un dispositivo para localizarlo.

Fuentes de la investigación señalan además que la Policía Local de La Línea elaboró tiempo atrás un informe sobre la presunta tenencia de armas en su domicilio, por lo que no se descarta que disponga de armamento ilícito.

La Policía Nacional continúa las pesquisas para identificar a los autores del asalto y esclarecer las circunstancias del suceso.