El alcalde de La Línea convoca a colectivos de la ciudad para coordinar la manifestación del 25 de octubre ante la falta de soluciones tras el Brexit

La Línea/El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha convocado para este martes a diversas entidades, asociaciones y colectivos de la ciudad con el fin de organizar la manifestación prevista para la tarde del 25 de octubre. La movilización busca visibilizar los problemas que enfrenta la ciudad tras el Brexit y las incertidumbres que rodean las negociaciones sobre Gibraltar en la Unión Europea.

Franco ha subrayado que la reunión servirá para coordinar las actuaciones y dar a conocer las demandas que se están presentando ante las autoridades. "Esperamos que esta concentración sea un éxito de participación", señaló el alcalde, quien también destacó que la manifestación culminará frente a la Verja, tras un recorrido por el centro de la ciudad.

El anuncio llega tras un reciente colapso en la frontera, cuando Gibraltar exigió pasaportes a los ciudadanos que intentaban acceder al Peñón durante 50 minutos, lo que generó largas colas. La semana pasada, Franco expresó su frustración ante la falta de avances, afirmando que está "cansado de reuniones y buenas palabras" y que no existe "un plan de actuación concreto" para La Línea.

En su última reunión con el ministro de Exteriores, se mencionó que a partir del 10 de noviembre comenzarán los controles a ciudadanos procedentes de territorios fuera del espacio Schengen. El alcalde recordó que previamente había solicitado información al Ministerio del Interior a través de una carta que, hasta la fecha, no ha obtenido respuesta.

La manifestación del próximo viernes 25 de octubre, para la cual ya se ha solicitado la autorización de la Subdelegación del Gobierno, arrancará a las ocho de la tarde desde la Plaza de Fariñas, y finalizará en la frontera con la lectura de un manifiesto.

Franco destaca la importancia de la marcha del 25 de octubre, para la cual solicita la implicación de todos los colectivos de la ciudad, desde asociaciones de vecinos hasta clubes deportivos, hermandades y grupos sociales. Su objetivo es lograr una respuesta "masiva" y dejar claro que "La Línea no puede seguir ignorada". "Este colapso debería servir como oportunidad para buscar soluciones. No hay un plan B, y nosotros necesitamos respuestas ahora", ha concluido el alcalde, quien instó a los linenses a prepararse para las dificultades que se avecinan y a no bajar la guardia.