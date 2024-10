Juan Franco estalla por el colapso en la Verja y convoca una marcha por La Línea el 25 de octubre: "Llevamos clamando en el desierto ocho años"

La Línea/El monumental colapso que se ha producido este viernes en el paso fronterizo con Gibraltar ha encendido la mecha en el Ayuntamiento de La Línea, cuyo alcalde, Juan Franco, acompañado de su equipo de gobierno, ha anunciado que va a convocar una marcha ciudadana el próximo 25 de octubre para reclamar a las administraciones una atención para la ciudad que sigue sin recibir ocho años después del referéndum del Brexit.

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía, a su juicio, continúan sin tomar medidas de protección para La Línea y sin confeccionar un plan alternativo para el caso de que no se alcance un acuerdo sobre la relación del Peñón con la Unión Europea. "¿A qué estamos esperando?", se preguntó tras el atasco el regidor, que espera que la asistencia a la marcha sea "masiva", para lo que solicitará la implicación de todos los grupos políticos linenses y de todos los colectivos, "desde hermandades hasta clubes deportivos, asociaciones de vecinos, asociaciones que atienden cuestiones sociales, Mesa de Trabajo por La Línea, etcétera, etcétera, etcétera, porque queremos que haya una gran respuesta".

La protesta comenzará a las 20:00 desde la Plaza Fariñas hasta la Verja, donde se leerá un manifiesto.

"El problema que tenemos es único. Es un problema que no existe en ningún otro punto de Europa y llevamos clamando en el desierto más de ocho años. Hemos planteado soluciones factibles dentro del marco constitucional que tiene este Estado. No voy a volver a hablar ahora del tema de la Ciudad Autónoma. La respuesta que hemos recibido en todo momento ha siempre ha sido la callada y siempre esperanzados en un acuerdo que nunca llega", declaró.

"El propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé la posibilidad de ayudas de Estado en zonas especialmente deprimidas, como es la nuestra. Pero hasta la fecha lo que estamos recibiendo son sólo muy buenas palabras. Vamos cada dos por tres a Madrid, nos cuentan, viene el ministro, yo se lo agradezco, y aquí no ha pasado nada", añadió.

En el paso fronterizo entre La Línea y Gibraltar, desde las 7 de la mañana hasta poco antes de las 8, "se vivieron unos momentos de incertidumbre bastante grandes" porque se "provocó un auténtico colapso circulatorio en la frontera, tanto de vehículos como de personas". "Se produjo hasta una sentada por parte de trabajadores, lo cual es muy preocupante porque, a mi entender, es una muestra de lo que puede acabar pasando en caso de que nos encontremos con un no acuerdo entre el Gobierno de España y el de Reino Unido", relató.

Franco está muy preocupado por los nuevos controles Schengen que la Unión Europea iba a poner en marcha a partir del 10 de noviembre en todas sus fronteras y que se ha aplazado sin fecha. "Entendemos que eso ya era una situación bastante delicada que iba a acabar generando muchísimos problemas a nuestras empresas, a nuestros trabajadores, en fin, ya todos sabemos que el gran problema derivado del Brexit lo va a acabar soportando nuestra ciudad y no, como se está intentando hacer ver, otros territorios cercanos", continuó. El Ayuntamiento solicitó por carta al Ministerio del Interior información sobre cómo iba a llevar a cabo esa vigilancia y no obtuvo respuesta. Después se produjo el aplazamiento y este viernes, en la Verja, lo que Franco llamó "la bomba".

"Estaba yo pasando esta mañana por la puerta de la Comisaría, porque vivo al lado, y me encuentro que había tres personas, que los pobres venían con sus patinetes directamente desde la frontera porque no habían podido pasar, porque no tenían pasaporte y estaban a preguntar si podían sacárselo a esa hora. Esta imagen nos sirve como muestra del escenario, no quiero decir apocalíptico, pero casi, que nos podemos encontrar en caso de que no haya acuerdo", subrayó.

"Hay dos actores que son los que tienen las competencias para tomar medidas serias, firmes y contundentes para poder solventar la situación de dependencia que actualmente tenemos en nuestra ciudad de la economía de Gibraltar" — Juan Franco - Alcalde de La Línea

Franco pide a los vecinos de La Línea que, con tiempo, vayan sacando pasaporte. "Estamos muy preocupados y me temo que lo van a sentir", manifestó. "Llevamos ocho años largos desde que se produjo el referéndum y aquí hay dos actores que son los que tienen las competencias para tomar medidas serias, firmes y contundentes para poder solventar la situación de dependencia que actualmente tenemos en nuestra ciudad de la economía de Gibraltar. Son el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Constitución, artículo 148 y 149 y el Estatuto de Autonomía, donde ambas administraciones, ambas instituciones, ambas sedes de gobierno, tienen un paquete de competencias que tienen que activarlas ya para ver de qué forma se solventan o se buscan soluciones al gravísimo problema que tenemos", reclamó.

Para el regidor, el atasco de este viernes "debe servir como punto de inflexión para ver las consecuencias que puede haber". "Espero que se tome como una oportunidad para buscar soluciones, porque no hay plan B. Siento envidia cada vez que recibo notas de prensa del Gobierno de Gibraltar porque Joseph García ha mantenido una reunión con un ministro tratando el plan de contingencia". "Con nosotros nadie se ha sentado para ver cuál es el plan B, el plan de contingencia para esta ciudad, en caso de que se produzca un no acuerdo", lamentó. "Tuvimos 50 minutos de petición de control de fronteras gibraltareñas con pasaportes y el colapso que se generó fue de todo tipo, circulatorio, de trabajadores, gente que no ha podido llegar ahora a sus trabajos, etc. Es decir, esto creo que merece una reflexión importante y una reflexión importante por parte de los foros de decisión, dijo.

"El problema que se nos avecina es gravísimo. Tenemos en la comarca 15.000 personas trabajando en Gibraltar, de las cuales 11.000 residen en La Línea. Estamos hablando de que el 80% vive en nuestra ciudad. De cada tres personas que tenemos en edad de trabajar, uno está trabajando en La Línea o en el entorno, el otro está trabajando en Gibraltar y el tercero está parado. Nos podríamos encontrar con el escenario de que, de cada tres personas en edad de trabajar, dos se encuentren desempleadas", narró.

"Siento envidia cada vez que recibo notas de prensa del Gobierno de Gibraltar porque Joseph García ha mantenido una reunión con un ministro tratando el plan de contingencia" — Juan Franco - Alcalde de La Línea

"No hay planes de actuación concretos para nuestra ciudad. No voy a volver a repetir lo que ya estamos hartos de decir. Situación de los pensionistas, situación de los trabajadores, situación de las empresas, necesidad de un régimen fiscal especial para una circunstancia que no se da en ningún lugar de Europa. Estoy harto de pedir un régimen fiscal especial para los funcionarios. Las tasas de rotación que tenemos son insostenibles. Tenemos necesidad de inversión en infraestructuras, un plan de formación específico, un plan de empleo específico. ¿Volvemos a hablar de narcotráfico? ¿Volvemos a hablar de que se da el caldo de cultivo ideal para que estas mafias proliferen? Porque tenemos un volumen de población importante que no ve como alternativa factible incorporarse al mercado laboral porque tenemos un paro del 30% y encuentran una vía de escape en esas mafias organizadas", subrayó Franco, que ve una amenaza similar a la de los años 60: "Ya, por desgracia, pasamos lo que tuvimos que pasar en 1969 y me temo que, por desgracia, esto se vuelva a repetir".

Desiguales

El alcalde de La Línea cree que, frente al Brexit, no se puede tratar igual a su ciudad que a las del resto del Campo de Gibraltar. "El discurso se está diluyendo porque, por desgracia, me obligan a ir a reuniones con el resto de alcaldes de la comarca con los que no compartimos nada. Los problemas que se dan en Tesorillo, en Jimena, en Castellar, en Algeciras, en Tarifa, en Los Barrios y en San Roque son otros. Cuando había una huelga en Acerinox, nosotros apoyamos al alcalde de Los Barrios, pero el que tenía que tener liderazgo era él, por más de que yo tenga aquí a 300 familias viviendo de la fábrica. "Cuando hay un problema en el puerto de Algeciras, el que tiene que tomar liderazgo es el alcalde de Algeciras. Y aquí hay un montón de familias que trabajan en la estiba, en servicios operativos y demás en el puerto. Pero lo que no podemos hacer es que, ahora, se esté intentando reconducir interesadamente, por distintas administraciones del mismo color político, el problema del Brexit a lo que es el problema del puerto de Algeciras", lamentó.

"Ya me dirán qué competencia, más allá del tema búnkering, supone Gibraltar para el puerto, tanto en la entrada de mercancía como en la entrada de pasajeros. No tiene sentido ninguno. Si podemos hablar de temas de fondeaderos, que para eso sí se acuerdan de nosotros algunas administraciones, para intentar colocárnoslos ahí enfrente", explica.

"Lo de la zona de prosperidad compartida nadie me explica en qué va a consistir. Es un acuerdo que me temo que al final se acabe cerrando y acabe generando más problemas de los que ya tenemos. Que pasaría, por ejemplo, con el precio del suelo en el caso de que se elimine la frontera. Mi gente no va a tener posibilidad de comprar una vivienda, porque los precios se van a poner disparatados. Hay que recordar que tenemos al lado la tercera economía del mundo y nosotros tenemos el nivel de renta más bajo de los municipios de 50.000 habitantes en este país. Hay fórmulas legales para poner remedio, ya las he explicado hasta la saciedad", concluyó.