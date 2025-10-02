Albares recibe hoy a Juan Franco en Madrid para dar a La Línea un papel propio en el acuerdo sobre Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne este jueves, 2 de octubre, en Madrid con el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, en un encuentro clave para el futuro del municipio fronterizo. La cita, que tendrá lugar a partir de las 12.00 en el Palacio de Viana, llega en vísperas de la firma del Tratado sobre Gibraltar, prevista para este mes de octubre, y responde a una demanda histórica del regidor linense: que su ciudad tenga voz propia en la negociación.

Albares ya había reconocido públicamente que La Línea es “el municipio europeo más afectado por el Brexit” y el que más puede beneficiarse del nuevo marco que sustituirá a la Verja, con la libre movilidad garantizada para los 15.000 trabajadores transfronterizos, la convergencia fiscal y medioambiental con la UE y un horizonte de cooperación económica sin precedentes.

Franco, que llevaba años reclamando un “espacio diferenciado” para La Línea en el diálogo sobre Gibraltar, abordará en la reunión cómo impactará el tratado en la ciudad, especialmente en la zona adyacente a la Aduana, llamada a transformarse tras el derribo físico de la histórica frontera. El regidor anunció recientemente que desde el anuncio de acuerdo, el pasado junio, no había recibido ninguna llamada del Gobierno de España.

El encuentro supone un paso más tras las múltiples reuniones de Albares con alcaldes del Campo de Gibraltar y con la Junta de Andalucía. Pero, en esta ocasión, La Línea logra un protagonismo singular en un proceso que el ministro ha calificado como “el primer acuerdo entre España y Reino Unido sobre Gibraltar desde 1715”, un pacto que marcará un antes y un después para toda la comarca.

El texto definitivo está siendo ultimado por la Comisión Europea y se espera que esté listo a finales de octubre, pendiente después de la ratificación parlamentaria. Desde Exteriores se insiste en que el acuerdo “no resolverá todos los problemas de La Línea”, pero sí evita muchos y abre una vía de futuro que podría transformar la relación entre el Campo de Gibraltar y el Peñón.