El PSOE pide explicaciones a Juan Franco sobre la remodelación de instalaciones deportivas

La Ejecutiva Local del PSOE de La Línea ha mostrado su "extrañeza" por la intención del alcalde de financiar las obras de remodelación del Estadio Municipal, del Pabellón Polideportivo y de las pistas deportivas con el dinero obtenido por el Ayuntamiento por la venta de suelo público. Por ello, pide a Juan Franco que dé explicaciones sobre este asunto, ya que pocos meses atrás anunció que el proyecto del nuevo estadio sería sufragado íntegramente con cargo a los presupuestos de la Diputación Provincial de Cádiz y que, en consecuencia, sería a coste cero para las arcas del municipio.

"A los socialistas linenses nos ha causado asombro y estupor conocer la propuesta de acuerdo que el alcalde, en representación del equipo de gobierno municipal, ha llevado a la comisión informativa de Economía con el propósito de elevarla al próximo pleno de la Corporación y por la que pretende aprobar una modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito financiado con bajas de otras partidas no comprometidas para hacer frente a las reformas del Estadio Municipal, el Pabellón Polideportivo y varias pistas deportivas municipales", explica el PSOE.

El expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito número 3/2021 que pretende aprobar el gobierno municipal asciende a 5.618.662,13 euros, de los que 4.999.463,89 euros van destinados a la rehabilitación del Estadio Municipal; 483.498,24, a la del Pabellón Polideportivo; 95.700, a la de la red de pistas, y los 40.000 euros restantes a intereses del préstamo del Fondo de Ordenación. Ese dinero se pretende detraerlo de partidas recaudadas por el Consistorio por expropiación y compra de suelo, por un importe de 5.578.662,13 euros, y de las del Fondo de Contingencia, por otros 40.000 euros. Además, en el caso del estadio, se quiere establecer los siguientes porcentajes de ejecución de su proyecto de rehabilitación: entre el 35% y el 38% para el presente año, entre el 37% y el 40% para 2022 y entre el 28% y el 22% para 2023.

"Todo ello nos hace rememorar, en primer lugar, épocas pasadas pero de triste recuerdo en las que mientras se anunciaban megaproyectos y se mentía a la población de forma descarada sobre la situación económica real del Ayuntamiento se recurría a la venta de patrimonio municipal para hacer frente a necesidades básicas, como ocurre ahora con el interés público que pueda tener la rehabilitación de estas instalaciones deportivas", subrayan los socialistas.

"Pero lo que más no llama la atención, y por lo que el alcalde debería ya dar las oportunas explicaciones, es que anunciase que la obra del estadio la iba a financiar en su totalidad la Diputación de Cádiz y que incluso se iban a consignar las correspondientes partidas en los presupuestos de la institución provincial ya de este mismo año", ha apostillado. "Al PSOE linense le consta el compromiso de la Diputación Provincial con La Línea, y estamos convencidos de que si no se ha podido producir ahora esa inversión es sólo por causa del equipo de gobierno de La Línea 100x100. Está claro que las evidencias indican que no ha sido así y que algo ha fallado, porque de otro modo no se entiende que haya tenido que recurrir a estos ingresos del municipio para asegurarse la ejecución del proyecto", ha concluido, antes de "denunciar la falta de transparencia del alcalde y su equipo de gobierno".

"Una vez más han tenido que tirar de argucia sin dar cuenta de lo que ha sucedido para hacer lo contrario de lo que anunciaron sobre la financiación del proyecto de rehabilitación del Estadio Municipal. Creemos que los linenses tienen derecho a conocer si al final la obra se va a realizar o no con cargo a sus bolsillos y a saber los motivos por los que se recurre al dinero recaudado con la venta de suelo municipal".