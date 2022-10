El exconcejal linense Mario Fernández aspira a representar a España en Eurovisión

El exconcejal del Ayuntamiento de La Línea y exvicepresidente de la Diputación Provincial Mario Fernández ha anunciado su intención de presentarse al Festival de Benidorm de 2023 como puerta de acceso para representar a España en el Festival de Eurovisión del próximo año, anunciado para el mes de mayo en el Reino Unido.

Mario Fernández hizo pública su decisión de abandonar la política en el mes de febrero del presente año para centrarse en su actividad profesional como arquitecto. La que ahora afronta no su primera aventura musical, ya que en los años 2010 y 2011 participó, con cierto éxito, en el popular programa Se llama Copla de Canal Sur Televisión.

“En alguna entrevista también colgada en las redes, Fernández explicaba entonces que, animado por sus compañeros de piso, se presentó a dos castings en Málaga. No lo eligieron en el de Operación Triunfo pero sí para el programa coplero de Canal Sur Televisión. Era cuando reconocía que le gustaban las coplas "intensas y dramáticas", que se ponía muy nervioso antes de cantar y que entre sus artistas preferidos estaban David DeMaría y Niña Pastori. Con su participación, el hoy concejal y diputado provincial no hacía sino corroborar la gran afición a la copla que desde siempre ha existido en el Campo de Gibraltar en general y en La Línea en particular”, explicaba Francisco Sánchez Zambrano en diferentes publicaciones del Grupo Joly, al que pertenece Europa Sur.

Diez meses después de dejar la política activa, el exconcejal anuncia a través de sus redes sociales: “Lo que empezó hace unos meses como una guasa va convirtiéndose en una realidad. Después de un intenso fin de semana de grabación de voces, instrumentos y coros, Mi acento [en referencia al tema con el que va a concurrir al concurso] queda lista para sentencia”.

“Estoy ansioso por poder mostraros este single con el que me presento al Festival de Benidorm con aspiración de representar a España en Eurovisión 2023. (No, no era una broma)”, añade.

“Un placer poder trabajar con grandes profesionales como mi productor, @joseruizmusica , los músicos y coristas, y el equipo técnico de @californiastudiosmadrid y @estudiouno , con instalaciones punteras a nivel nacional. Solo quienes sienten la música como yo pueden entender el sentimiento de plenitud que me invade”, finaliza.