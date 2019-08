Mario Fernández (La Línea 100x100) es desde hace unas semanas vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible tras el rotundo éxito de la formación localista en las pasadas elecciones municipales, lo que le dio la llave de gobierno provincial al partido que encabeza Juan Franco. El diputado provincial se marca dos objetivos para este mandato: lograr los retos de su área, “ de responsabilidad vital para los momentos que estamos viviendo”, y velar por el acuerdo de gobierno alcanzado con el PSOE.

–¿Tiene la sensación de que en el Campo de Gibraltar se ve muy lejana la Diputación?

–Sí, pero mi intención no es acercar Cádiz a la comarca, es acercar Cádiz a La Línea (dice entre risas). Y si por el camino la comarca también se acerca, eso que ganarán los otros siete municipios. Es verdad que en esta zona se tiene a la Diputación como un ente muy alejado y ahora tenemos una posibilidad perfecta para que se produzca ese cambio. Yo del orden de cuatro o cinco veces al día nombro allí a La Línea y no hay nadie que no sepa que hay dos diputados linenses. También porque independientemente de que la Diputación no tenga competencias en la gestión de un municipio del tamaño de La Línea, sí que es verdad que por el hecho de que estemos a una hora y cuarto en coche parece que no hay vínculo con lo que pasa allí. Que fluya el contacto facilita en cierta manera la concesión de distintas subvenciones, que no tienen que ser de la propia Diputación, sino que pueden venir de otros organismos y de las que a lo mejor no estamos al tanto. También que mejore la colaboración y el asesoramiento.

–¿Qué objetivos se plantea como vicepresidente de la Diputación?

–Lo principal es velar por el cumplimiento de las medidas establecidas en el pacto de gobierno entre el PSOE y La Línea 100x100, que es lo que realmente me importa y que me ha puesto donde estoy. El pacto se tiene que llevar a cumplimiento y todas las medidas tendrán que efectuarse (apoyo de la singularidad ante el Gobierno central, programas de subvenciones, fomento del turismo, programas de empleo...). Y dentro de mi área, prestar asesoramiento en materia de medio ambiente, ingeniería y eficiencia. Y La Línea tendrá puertas abiertas a la obtención de todos lo que necesite del vivero y un acceso directo a todos los planes en los que quepa la inclusión de los municipios mayores de 50.000 habitantes.

–¿Pretenden acelerar la cesión al Ayuntamiento de la antigua residencia de ancianos?

–Juan Franco está al tanto de este tema y creo que tal y como empiecen las obras de la nueva residencia se pondrá en marcha los mecanismos para la devolución de la antigua. El Ayuntamiento quiere darle uso y reactivar la zona del antiguo hospital, que tan denostada se encuentra hoy.

–Una de las demandas de Juan Franco como alcalde era que el Plan Invierte de la Diputación se conceda según indicadores, como el nivel de paro y renta. ¿Tienen previsto que para los próximos se tengan en cuenta estos factores?

–Todavía no ha salido el de este año. Antes de pasar por el pleno habrá una reunión del equipo de gobierno y estudiaremos las cuantías y acordaremos los criterios. Abogaremos porque así sea. Desde mi área, a todos los colectivos les estoy contando que voy a actuar bajo los criterios de objetividad y equidad, que no de igualdad. Eso significa que voy a velar por establecer un desarrollo que posibilite que todos los municipios alcancen un mismo valor de desarrollo. Por lo tanto, voy a apostar por aquellos que estén en situación de inferioridad.

–Dentro de las competencias de su área hay un asunto que afecta a muchos sectores, el alga invasora. ¿Cómo se puede luchar contra ella desde la Diputación?

–Hace unos meses se empezó a trabajar en el programa para la gestión costera del litoral de la provincia. Yo ya lo he revisado y he introducido una serie de cambios que quiero que se ejecuten y mi intención es que se lleve al plano de la Diputación de octubre o noviembre. Es costumbre llevar a cabo convenios con colectivos o municipios, pero me gustaría establecer actuaciones un poco más ambiciosas con un planning completo. Mi intención es dotar económicamente el documento con los demás actores implicados y establecer un programa económico. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Tarifa solicitó ayuda con el tema de las algas, pero el presupuesto ya está agotado y administrativamente los tiempos no daban para actuar. La intención es introducir proyectos dotados económicamente y ver qué intereses hay en cada municipio.

–¿Y con la seca del alcornocal?

–En la Diputación tenemos firmado un convenio con Asaja mediante el que se está llevando a cabo un proyecto piloto en el parque natural de Los Alcornocales, donde se está plantando una variedad de alcornoque procedente de Extremadura mejorada genéticamente para resistir a la seca. En breve recibiré el informe anual de la subvención y según la efectividad de este sistema veremos si continuamos con este programa, aunque en principio está funcionando. En todo caso tendremos que hablar con la Junta de Andalucía para hacer algo de forma conjunta.

–¿Cómo se puede luchar contra el cambio climático desde su área?

–Tenemos una serie de programas concretos, como el plan anual de arbolado. Además, seguiremos con la promoción de equipamientos sostenibles y quiero que se hagan acciones conjuntas, para que no vayamos apagando fuegos sobre la marcha y tengamos una planificación conjunta con los municipios. Estamos gestionando subvenciones para la sustitución de vehículos públicos para que dejen de lado los combustibles fósiles, fomentar el uso de la bicicleta y del transporte urbano, y promover la eficiencia energética. Por ejemplo, el Instituto del Rosario, en Cádiz, va a ser un edificio con un consumo energético casi nulo con una inversión de uno 3,5 millones de euros y será un referente a nivel nacional.