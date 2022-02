El teniente de alcalde de La Línea Mario Fernández deja la política

Mario Fernández, uno de los hombres fuertes del equipo de gobierno que encabeza Juan Franco en La Línea y vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, ha presentado este lunes su renuncia a todos los cargos públicos que ostenta y que deja la política para emprender un nuevo reto profesional. Así lo ha confirmado a los medios de comunicación este lunes antes de ofrecer una rueda de prensa en Cádiz a las 10:00 y otra en La Línea a las 12:30.

Curiosamente, su acta de concejal la debería tomar su hermana, Amanda Fernández, que fue la número 23 en las elecciones de 2019. Rafael León fue el 22, pero ya asumió el puesto que dejó en la corporación Tamara Hodas. También queda por decidir qué concejal asumirá el acta de diputado provincial y la vicepresidencia que deja vacantes Mario Fernández.

Teniente de alcalde durante este mandato y el anterior, en 2019 pasó a ocupar la vicepresidencia segunda de la Diputación, donde hasta ahora es el responsable del área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano. Los grandes resultados de La Línea 100x100 en las municipales de 2019 (21 de los 25 concejales) permitieron a la formación localista alcanzar un pacto de gobierno con el PSOE. En el Ayuntamiento de La Línea es el responsable de las áreas de Promoción Sociocultural, Juventud y Deportes y delegado de Comunicación y Transparencia.

En su escrito de renuncia expresa su agradecimiento a su familia y amigos por su "apoyo incondicional" y a Juan Franco y el equipo humano de La Línea 100x100 "por darme opción a participar en la apasionante tarea de trabajar por mi ciudad y mi provincia". También tiene palabras para la presidenta de la Diputación, Irene García, por "confiarme el reto de liderar la transición ecológica en este territorio", demás de a los miembros de ambas corporaciones, plantillas de trabajadores y a "todas esas personas, entidades, colectivos y sindicatos que han colaborado durante mi actividad pública a construir una sociedad más justa, sostenible e igualitaria".

"Consciente de que aún queda mucho más por hacer, aprovecho la ocasión para animar a jóvenes y mayores a participar en política de forma activa trabajando por el interés general; desear la mayor de las suertes a quienes me sucedan en mis cargos; y manifestar mi plena disposición a colaborar desde otras esferas a mejorar la calidad de vida de nuestra gente", indica en el escrito.

Fernández también explica en una carta dirigida a los medios de comunicación que tomar esta decisión "no ha sido nada fácil". "Lo más cómodo (o al menos lo habitual) habría sido finalizar el mandato, intentar revalidar el cargo tras las próximas elecciones municipales o incluso buscar oportunidades para hacer carrera política. Y es que reconozco que lo que comenzó como una terapia para mantener la cabeza ocupada para afrontar el duelo tras la pérdida de mi madre me ha llevado a descubrir que siento verdadera vocación de servicio público, hecho que me hace disfrutar del desarrollo de propuestas que sirven para mejorar la vida de los demás, especialmente, aquellas relacionadas con el patrimonio histórico, el urbanismo sostenible o incluso la comunicación política e institucional", explica.

"Entiendo os resulte extraño que abandone el barco ahora que los grandes proyectos empiezan a fructificar; cuando no existen fisuras en el gobierno de coalición de la Diputación ni pugnas de poder con mis compañeros de partido; y no estando en cuestión mi honorabilidad. Pero creo que ahora, con treinta y seis años, estoy a tiempo de tomar una decisión de tal calado y retomar mi carrera profesional en el sector privado pudiendo aportar el bagaje de estos casi siete años en lo público", destaca Mario Fernández.

"Al temor por las opciones de empleabilidad tras mi experiencia en política, se le suma el hecho de concebir la política como una herramienta para trabajar por el bien común y no como un modo de vida. Por ello, en un ejercicio de coherencia conmigo mismo, considero que he de emprender otro rumbo laboral que no me haga acomodarme en el sillón político y permita afianzarme como profesional de la arquitectura y el urbanismo. En ese sentido, hace unos meses comuniqué a mi alcalde que iniciaba una búsqueda intensiva de empleo que ahora, tras participar en multitud de procesos selectivos y entrevistas, ve sus frutos", continúa la misiva.

"Soy consciente de que la decisión es arriesgada y puede que me arrepienta de haber dado este paso, porque dejar algo que te apasiona es complicado, pero también soy de los que piensan que la vida es para los valientes, que las cosas pasan por algo y que ha llegado el momento de afrontar este reto", sentencia.

Fernández pretende emprender ahora un nuevo reto profesional fuera de La Línea como arquitecto. Se licenció en Arquitectura en 2012 por la Universidad de Granada y posteriormente se sacó un máster en Ciencia y Tecnología en el Patrimonio Arquitectónico y en Conservación.

Hizo su proyecto de investigación predoctoral en la Alhambra y entró a formar parte de un estudio internacional de arquitectura antes de dar el salto a la política cuando en 2015 se integró como número ocho en la primera lista de La Línea 100x100. Juan Franco llegó a la Alcaldía y él se hizo fuerte como teniente de alcalde delegado de Patrimonio, Subvenciones, Movilidad Urbana, Compras, Concesiones, Comunicación y Transparencia, Juventud, Cementerio y Vivienda, siendo además vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda.

Cuatro años después llegó la avalancha de votos para 100x100, que le llevó hasta la vicepresidencia segunda de la Diputación.