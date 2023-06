Keep the whales, el proyecto para convertir a La Línea en centro internacional de observación responsable de cetáceos

La Línea aspira a convertirse en un centro internacional de observación responsable de cetáceos. Para ello, el Ayuntamiento ha emprendido el proyecto Keep the whales, de la mano de las empresas y administraciones que trabajan en la reconstrucción del esqueleto del rorcual común hallado en 2019 en la playa de La Alcaidesa y que ya tiene incluso nombre: Galadriel.

Para empezar, entre el 10 al 16 de julio se celebrarán los primeros cursos de una Universidad de Verano avalados por la Unesco, la UIMP y la Universidad de Sevilla sobre los cetáceos.

Estas y otras novedades han sido hoy presentadas por el alcalde en funciones, Juan Franco; la concejal en funciones de Medio Ambiente, Raquel Ñeco; la directora de Ecolocaliza, Estefanía Martín; el escultor del proyecto, Yeyo Argüez y el director de Ecowildlife España, José Luis Rivera.

Una vez exhumado el cadáver del rorcual el pasado mes de marzo en la playa de la Alcaidesa a cargo de voluntariado local dirigido por Ecolocaliza, la recuperación ha entrado en fase de limpieza de huesos para su posterior ensamblaje y reconstrucción, tareas que desarrollará el artista linense, Yeyo Argüez, como escultor del proyecto.

Estefanía Martín, que presentó la maqueta de Galadriel (personaje de El Señor de los Anillos), nombre que se le ha dado al esqueleto, señaló que el ejemplar estará listo en diez meses. Se trata de un rorcual común joven, de una especie de ballena que es la segunda más grande del mundo, muy habitual en la zona, ya que realiza su migración por el estrecho de Gibraltar. Su exhibición supone el primer paso del proyecto Keep the whales in La Línea, una de las pocas ubicaciones del mundo que permite avistar ballenas desde la orilla de la playa. De momento no está decidida la ubicación del esqueleto.

Por otro lado, junto al Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, Ecolocaliza desarrolla el programa de ciencia ciudadana, Proyecto Rorcual Común del Estrecho Oriental, que estudia las migraciones con voluntariado local. Este año, por primera vez se ha lanzado un programa de voluntariado internacional que cuenta actualmente con 38 personas inscritas de varios lugares del mundo para estudiar el fenómeno durante una semana y conocer la ciudad en varios turnos, entre el 15 de junio y el 27 de julio.

Además, Rivera explicó que ya está en marcha la Universidad de Verano, con tres cursos de carácter gratuito y emitidos por streaming que se celebrarán, del 10 al 16 de julio, con el apoyo de la ONG internacional Citizens by planet. El primero de ellos, Mundo de los cetáceos, contará con Estefanía Martín, Rocío Espada, Paula Moreno e Iris Anfruns como ponentes; el segundo, La Fotografía de naturaleza en tierra y mar, será impartido por Iris Anfruns, Roberto Iván Cano y José Alberto Puertas y el tercero, Reconexión con el territorio: el turismo de naturaleza como fuente de emprendimiento, estará a cargo de Iñaki Gaztelumendi, David Padrón, Xiver Font y el propio José Luis Rivera. Las inscripciones pueden realizarse en https://www.citizensbyplanet.org/cursos-verano-2023

Sobre el proyecto Keep the Whales, aseguró que el noventa por ciento de la inversión se quedará en La Línea y que los cursos cumplen con trece de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El alcalde, Juan Franco, expresó su satisfacción por estos avances sobre el rorcual, llamado a convertirse en “uno de los iconos de nuestra ciudad y elemento fundamental de un proyecto que entremezcla sostenibilidad y educación ambiental, con vertientes turística y comercial”. El objetivo, según dijo es que La Línea sea también “referente en temas medioambientales”, agradeciendo la “visión” de la delegación de Medio Ambiente para llevarlo a cabo, así como la financiación de la Diputación de Cádiz y el trabajo de las dos empresas implicadas “por la proyección internacional” que alcanza. "Espero que tengamos más presencia y más activa en la Diputación en el próximo mandato", dijo el regidor en su breve intervención.

Raquel Ñeco aludió al Día Mundial de los Océanos, que se celebra este 8 de junio, recordando la apuesta municipal por la conservación y educación medioambiental con la recuperación de la ballena “la punta del iceberg de lo que tenemos entre manos”. Mostró su satisfacción por que el proyecto sea “totalmente de economía circular, con una huella de carbono cero y con trabajadores del municipio, apoyados por la empresa adjudicataria de la licitación, Ecowilde Travel España”.

La presentación ha contado también con la presencia sorpresa de Mario Fernández, exconcejal y exvicepresidente de la Diputación en el área de Transición Ecólogica cuando se empezó a gestar la idea “rocambolesca” de exponer una ballena, quien declaró sentirse feliz por ver que el proyecto ha tenido continuidad.