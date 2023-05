Una organización de ámbito internacional se hace eco de la exhumación del rorcual varado en La Línea

La organización Citizens by Planet se ha hecho eco del proyecto de exhumación de un rorcual común que quedó varado en el litoral linense en 2019 y ha publicado un reportaje titulado Keeps the Whales in La Línea, Un proyecto ilusionante para La Línea de la Concepción.

En una entrevista a la responsable de Ecolocaliza, Estefanía Martín, se narra el proceso desde la aparición, enterramiento y posterior preparación para su exposición pública, con el apoyo financiero de la Diputación provincial de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento.

El artículo recoge que, ante el grado de descomposición del animal, la imposibilidad de realizar una necropsia por los organismos competentes y las características del lugar de varamiento, se decidió enterrar los restos para poder exponer su esqueleto en un futuro previa autorización, con el objetivo de dar testimonio de la migración del rorcual común, además de la presencia de otro tipo de cetáceos.

En palabras de la responsable de Ecolocaliza, el objetivo es convertir a La Línea en un referente en el avistamiento responsable de mamíferos marinos, recordando la reunión celebrada el pasado 31 de marzo a nivel municipal en la que se puso de manifiesto la idea de convertir a la ciudad en un centro neurálgico mundial para la observación de cetáceos.

Los trabajos actuales pasan por la limpieza, preparación y restauración de todos los huesos del esqueleto exhumado para su posterior montaje, labores que se realizarán en el municipio con implicación ciudadana, en las fases del proyecto que lo permitan, especialmente a través de proyectos educativos.

Una vez concluida esta actividad se procederá a su exposición, con la remodelación de los huesos con el asesoramiento técnico de una entidad con gran experiencia en el montaje de esqueletos, la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario.

Citizens by Planet es una organización implicada en el ámbito del turismo sostenible, enfocado a la preservación del planeta, que ofrece experiencias enriquecedoras y formativas.