Juan Franco prepara una querella contra Gemma Araujo por sugerir irregularidades en la construcción de una pista de atletismo

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha anunciado este lunes que presentará una querella contra la candidata socialista a la alcaldía, Gemma Araujo, por cuestionar el destino de los fondos dedicados a la construcción de dos calles en la nueva pista de atletismo del parque Princesa Sofía.

En un vídeo publicado en los canales oficiales de la formación en redes sociales, Araujo desgranaba las diferencias entre el proyecto inicial y la construcción final de la nueva infraestructura deportiva. Entre otras cuestiones, detallaba la ausencia de dos calles que dejaron la pista con cuatro en vez de seis como estaba originalmente previsto.

La ex alcaldesa de La Línea cuestionó también el destino del dinero que se debía haber invertido en esas dos calles que no se han construido, preguntándose "¿dónde está el dinero de las dos calles que faltan?", "¿quién se ha beneficiado de esas dos calles que no se han construido?" y "¿quién ha certificado que en la obra ejecutada había seis?".

Por su parte, Juan Franco ha respondido a la líder del PSOE linense advirtiendo que su formación prepara una querella contra ella por sugerir que algún miembro de su equipo ha podido cometer un delito, algo que el regidor entiende como "unas insinuaciones intolerables porque la honradez del equipo de trabajo está fuera de toda duda. Hasta aquí hemos llegado". No obstante, el proceso será burocráticamente más complejo al ser Araujo diputada en el Congreso y contar con el correspondiente aforamiento.

El alcalde de La Línea ha explicado las modificaciones al proyecto de la construcción de la pista de atletismo del parque Princesa Sofía y por qué, finalmente, solo cuenta con cuatro calles. Concretamente, Franco ha detallado que a petición del Club de Atletismo Linense se realizaron cambios para que la instalación cumpliese con las normas homologadas para pistas indoor.

De igual forma, el regidor ha informado de que se tramitaron modificaciones para mejorar la iluminación del entorno, pasando de dos a cuatro columnas; mayor cantidad de líneas de saneamiento; más sumideros; más metros de césped y más tierra vegetal. Según el regidor, "la alteración no ha superado el 10% del informe, y se ha ajustado el importe del proyecto porque son modificaciones no sustanciales".

Visiblemente molesto, Franco ha destacado que con la obra se ha querido favorecer la práctica del deporte y que entienden que está correctamente ejecutada prestando un servicio público, además de que los cambios pasaron por el Consejo Asesor de Deportes, del cual forma parte el Partido Socialista.

Por último, el alcalde ha criticado la trayectoria de Gemma Araujo durante su periplo en el Ayuntamiento de La Línea donde acumuló "11 nóminas pendientes de pago y no realizó obras públicas". Asimismo, ha señalado que, en tres años, solo ha cursado una pregunta en el Congreso referida al municipio. "Estoy dispuesto a debatir sobre la gestión, pero no voy a aceptar dudas sobre la honorabilidad del equipo", ha sentenciado Franco.