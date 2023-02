La Línea recibirá 5 millones de subvención para el parque Princesa Sofía y el fuerte de Santa Bárbara

La ciudad de La Línea recibirá casi 5 millones de euros en dos subvenciones para mejorar el parque Princesa Sofía y el fuerte de Santa Bárbara con cargo al programa estatal de ayudas a municipios de zonas afectadas por la transición energética dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se trata de las dos únicas solicitudes de la comarca que han resultado aprobadas provisionalmente por el Instituto para la Transición Justa en el marco de la convocatoria de ayudas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales.

Por el contrario, el proyecto tramitado por Los Barrios, donde se ubica la central térmica de EDP que será reconvertida en una planta de hidrógeno verde y que dio pie a la firma del acuerdo de transición justa en el que se enmarcan las subvenciones, se ha quedado fuera. La Villa planteaba la reconversión del antiguo cine municipal en un recinto dedicado al arte rupestre.

Tampoco han sido aprobadas las dos solicitudes del Ayuntamiento de Algeciras, que pedía fondos para transformar el parking Escalinata en un mirador y para restaurar el entorno del río Pícaro, así como la cursada por San Roque para crear una zona verde en Villa Victoria, en Puente Mayorga.

La resolución es provisional, por lo que cabe la posibilidad de alegaciones por parte de las entidades locales que no hayan sido seleccionadas en el reparto de fondos efectuado en régimen de concurrencia competitiva.

Los proyectos de La Línea

El primero de los proyectos aprobado para La Línea, titulado Reinterpretando el Parque Princesa Sofía, será subvencionado con 4 millones de euros para incidir en la protección y aumento de la biodiversidad, la disminución del consumo de agua, la eficiencia energética y el autoconsumo de este espacio público de 160.000 metros cuadrados.

La iniciativa concede especial relevancia a las demandas ciudadanas sobre la necesidad de recuperar el parque con una nueva perspectiva que mantenga la esencia del pasado, haciendo especial hincapié en lo que constituyó este entorno para los linenses hace años, pero instaurando una Isla Bioclimática que contribuya a la mitigación del cambio climático.

En cuanto a los grados de innovación, se pretende además la recuperación de las dos lagunas interiores, una para uso recreativo y otra para la conservación de las especies de aves que buscan refugio en su migración por el Estrecho, además del cierre perimetral, que conllevará un beneficio para la biodiversidad de la flora y la fauna. También se instalarán zonas de avistamientos de aves para desarrollar actuaciones de concienciación y educación medioambiental.

Además se propone la creación de zonas de sombra y la dotación de placas fotovoltaicas para cubrir el 100% de la demanda de electricidad del parque, permitiendo abastecer el suministro eléctrico del alumbrado y los sistemas de riego. La iniciativa se completará con nueva cartelería sobre la biodiversidad del recinto con códigos QR que se enlazarán con aplicaciones de reconocimiento de diferentes especies, además de la creación de un jardín botánico.

El segundo de los proyectos, La Línea defensiva del litoral de Levante, contempla una actuación sobre una superficie global de 18.223 metros cuadrados como embrión de un proyecto integral auspiciado por el Ayuntamiento: La Arquitectura Defensiva de La Línea, Concepción de una Ciudad Fronteriza. Esta línea de trabajo busca hacer de la arquitectura defensiva de la ciudad un elemento tractor de desarrollo turístico para la reactivación social y económica de la ciudad, en coherencia con lo establecido en el Anexo II del área afectada por la transición energética, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto, por casi un millón de euros, abarca intervenciones en infraestructuras militares, catalogadas como Bienes de Interés Cultural (BIC), en este caso el Fuerte de Santa Bárbara y Torrenueva, planteándose la posibilidad de crear la marca turística "Fortificaciones de La Línea".

El objetivo es consolidar el fuerte como un espacio de visitas turísticas para la interpretación del origen de la ciudad; la defensa natural del patrimonio, con la creación de nuevas zonas de arbolado y estancia y actuaciones en espacios tan señalados como la recuperación del cuerpo de guardia.

Respecto a Torrenueva, se plantea una mejora de la naturalización de todo el entorno urbano, con la ubicación de señalizaciones y puntos de encuentro, incorporando sistemas de digitalización en las estructuras defensivas, con una aplicación móvil gratuita en cuatro idiomas y lectura de códigos QR, además de una proyección internacional de la Arquitectura Defensiva de la ciudad, a través de la incorporación de estos activos en la Red Ecoforte.

Con estas dos iniciativas, La Línea verá sensiblemente mejoradas sus infraestructuras en la fachada marítima, donde también se ubicará el Puerto Deportivo de Megayates, cuatro centros comerciales y la nueva ciudad deportiva con un nuevo complejo con pistas de atletismo y galería de tiro así como el nuevo Estadio Municipal.

La solicitud de Los Barrios para reconvertir el cine municipal en un recinto dedicado al arte rupestre ha sido rechazada por no encuadrarse en el objeto o requisitos de la convocatoria.

La solicitud algecireña para reconvertir el aparcamiento en un mirador público no ha sido validada por "insuficiencia de presupuesto disponible en el bloque", según consta en la resolución. La vinculada al río Pícaro, en su caso, "por no llegar a la puntuación mínima exigida en el bloque económico". Por último, la solicitud de San Roque para actuar en Puente Mayorga ha sido rechazada "por no llegar a la puntuación mínima exigida".