Juan Franco insiste en reclamar un plan social para La Línea tras los disturbios

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha insistido este martes en la necesidad de poner en marcha un plan social para La Línea tras los disturbios registrados en la tarde del lunes en La Atunara, en los que se produjeron agresiones y actos vandálicos después de que dos personas fallecieran ahogadas al volcar su embarcación.

El regidor ha destacado en declaraciones a los medios que "desde el año 2018 vengo reivindicando un plan especial para esta ciudad que afronte la cuestión social. No tenemos ningún plan de empleo, específico. Con la pandemia parte de la actividad económica, digamos, normal se ha venido abajo y por otro lado presión policial sobre el narcotráfico, que animo a continuar, tiene como consecuencia que el modus vivendi de una parte de la población se corte de raíz".

Según fuentes policiales, la embarcación en la que viajaban los dos fallecidos estaba relacionada con el narcotráfico. El alcalde no ha querido entrar en este aspecto, "no sabemos qué estaban haciendo, lo cierto es que dos personas mueren en el agua", pero remarca que este hecho provocó "una explosión" en la barriada "que refleja un trasfondo social que no se está abordando".

"Aquí hace falta implicación de varios ministerios y consejerías", reclama. "Yo no voy a pedirle al Estado que deje de perseguir delitos, al revés. Pero está claro que mientras sigamos presionando a estos señores, que son unos delincuentes y no los justifico, pero que se están buscando la vida, mientras que no haya ninguna alternativa, seguiremos con ese problema y lo que ha pasado no descarto que se repita".