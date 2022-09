La Línea se pide un Grammy Latino

Un tipo que se crió en Periáñez, en concreto la calle Málaga, y en La Atunara; que estudió en el Colegio Las Mercedes y el Instituto Antonio Machado puede irse a Miami, pasar una década allí, como de hecho sucede, o directamente viajar al planeta Marte, pero siempre formará parte de La Línea. Es el caso de Nacho Muiño, conocido musicalmente como NastyNash. El disco Luis Figueroa, que lleva el nombre del propio cantante puertorriqueño, está nominado a Mejor Álbum de Salsa en los Grammy Latinos que serán entregados el próximo 17 de noviembre en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas. Muiño, que ha colaborado con el autor en la composición del álbum, es parte valiosísima de este éxito, como lo es también Motiff, responsable de la producción, que está vinculado entre otros a Gente de Zona y Marc Anthony.

Luis Figueroa, que fue corista de Romeo Santos y telonero de Marc Antony en la gira Opus, compite por el Grammy de salsa con Será que se acabó de Alexander Abreu y Havana D’Primera; Pa’lla voy de Marc Anthony; Y te lo dice... de Luisito Ayala y La Puerto Rican Power así como con Lado A lado B de Víctor Manuelle. Tanto el vocalista puertorriqueño como Nacho Muiño coincidirán también en la entrega de premios con Alejandro Sanz, Karol G, Pablo Alborán, Rosalía C. Tangana... que optan el premio, pero en otras categorías.

“Hace un par de años Luis [Figueroa] y yo decidimos unir nuestros caminos y trabajar en un estilo de salsa un poquito más moderno, con toquecitos urbanos”, explica desde Estados Unidos NastyNash, en una entrevista concedida a Europa Sur. Figueroa y Muiño gestaron juntos el álbum y en su condición de imprescindible escudero estará junto al cantante en el momento en el que se den a conocer los premiados.

Muiño comenzó en la música “muy jovencito”, cuando apenas tenía 13 años. “Siempre había estado enfocado más en el mundo del hip-hop y del rap, pero cuando me vine a Miami el latineo empezó a meterse por mis venas y al reunirme con gente de ese mundo pues la salsa se hizo algo presente en mi día a día”, detalla.

“Gracias a eso descubrí que había otras partes en la música como es la composición y la producción, que antes no había tocado y que, por mi personalidad, me dan mucho juego”, abunda el artista linense.

“Esto propicia que pueda escribir canciones románticas, que yo no me veo cantándolas, así que lo que hago es crearlas y que las interprete una persona que tiene la voz entrenada para eso”, argumenta.

Desde que decidió cruzar el oceáno, NastyNash no ha tenido la oportunidad de regresar a casa (“tengo previsto hacerlo en cuanto me den la visa”) pero eso no ha impedido que se siga sintiendo vinculado a la ciudad que le vio nacer y a la que le unen infinitos lazos. “Vivo las dieciséis horas que estoy despierto en Miami, pero las ocho que estoy durmiendo estoy soñando con La Línea”, confiesa casi con devoción.

El compositor, que asegura que desde el arranque de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 huye de “todo lo que pueda generar energía negativa”, expresa su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas desde que se conoció la nominación. Una de las felicitaciones le llegó de manera oficial del propio alcalde, Juan Franco. “Un millón de gracias a todos los que están tomando un segundo de su tiempo y a mandarme sus buenas vibras”, desliza.

“Esto no es sólo un éxito para mí, sino para todas la personas que luchan por su sueño, no hay que rendirse, todo es posible. El esfuerzo tiene recompensa”, finaliza antes de recordar que esto es "solo el principio".