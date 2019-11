Ángel Garó sopesa traer su colección privada de arte a La Línea

El humorista linense Ángel Garó sopesa traer a su ciudad natal la colección particular de arte que ha ido recopilando con el paso de los años. El artista ha desvelado esta posibilidad este viernes mientras participaba, como invitado de honor, en la inauguración en Algeciras del mercadillo solidario navideño de la Asociación de Padres de Discapacitados (Apadis).

Garó ha adelantado que la semana próxima tiene prevista una cita con el alcalde de La Línea, Juan Franco, para tratar el futuro más inmediato de un conjunto de obras que ha permanecido durante cinco años en Estepona. "Soy coleccionista de arte y he tenido buenos maestros, de hecho creo que va a ser importante para el museo que la colección Garó llegue a mi pueblo. El martes me recibe el alcalde y hablaremos de ello. Jugar al fútbol no sé, pero la pintura siempre se me ha dado bien", afirmó el artista durante la apertura del mercadillo de Apadis.

El humorista ha mostrado en Algeciras su solidaridad con Apadis pero también sus interesantes dotes como dibujante. Durante la inauguración advirtió que llegaba con el mono de trabajo puesto y no paró de hacer retratos y caricaturas con un rotulador negro grueso y minas de grafito que pocos minutos después se vendían para poner su grano de arena en la recaudación de la entidad organizadora.