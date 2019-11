El mercadillo de Apadis vuelve a Algeciras por Navidad

Ya es Navidad en Algeciras. Y no es un mensaje publicitario. Es lo que dicen los viandantes cuando pasan por la puerta del mercadillo solidario de la Asociación de Padres de Discapacitados (Apadis), que ha abierto este viernes en un local cedido por Casa Pastor en el número 1 de la calle Convento. La tradición de la ilusionante inauguración ha vuelto a cumplirse en 2019 y, esta vez, con un invitado de excepción: el archiconocido humorista linense Ángel Garó. El artista ha llegado con el mono de trabajo puesto: no ha parado de dibujar con un grueso rotulador negro y minas (lo hace fenomenalmente) y de dedicar sus trazos a diestro y siniestro porque, lógicamente, todo en este lugar está enfocado a recaudar fondos para la gran familia en constante crecimiento que es Apadis.

"Tengo muchos niños, aunque desgraciadamente no soy padre. Sí soy tío de dos sobrinos maravillosos. Tengo querencia de hijos y de gente a la que cuidar. He hecho muchísimo por las personas que más nos necesitan. Y no de ahora, desde siempre y hace ya tantos años. De hecho, por hacer una obra de caridad me vi en un calabozo. Pero yo sigo y lo haré siempre. Cuidar a Apadis es recibir la energía del grano de arena que uno pone", ha añadido un Garó al que miraba, a su lado, la escultura de Willy Fog a la que él mismo dio forma en aquella exposición ideada entre Apadis y muchos famosos.

La iniciativa supuso todo un bombazo mediático que traspasó fronteras. El humorista de La Línea ha explicado que quiere mucho a todos los municipios del Campo de Gibraltar, un cariño que no ha hecho sino acrecentarse con el paso del tiempo "tras vivir tanto tiempo fuera". Lanzó un último mensaje: que los poderes públicos y toda la sociedad se conciencien del apoyo que deben prestar a quienes tienen alguna discapacidad.

Antes de las palabras de este invitado de honor había cantado varios villancicos la rondalla de Apadis, perfectamente ataviada para la ocasión. Al ser un punto de partida oficioso de la navidad, abundaron los representantes políticos: la práctica totalidad del equipo de gobierno municipal con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a la cabeza; la subdelegada del Gobierno de la Junta en la comarca, Eva Pajares, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Juan Lozano, además de ediles de la oposición socialista y el líder de Vox en el pleno del Ayuntamiento.

El local de esta edición es de tamaño medio, pero está perfectamente acondicionado con una decoración cálida y netamente navideña a la que se ve que se le han echado decenas de horas. Hay regalos de todo tipo. De todas las formas y colores. Y el principal mérito: hechos por las manos pacientes y trabajadas de los chavales a los que Apadis forma día a día. "El Ayuntamiento colabora, pero es que la labor que hacen es fundamental y su objetivo es ir a más. Los chavales crecen y no hay nada más angustioso para unos padres que pensar que no se va a atender a sus hijos cuando ellos no estén. Apadis ha estado, está y estará y eso es lo mejor que puede pasarnos", ha afirmado el alcalde Landaluce.

Carmen Portillo, gerente de Apadis, ha recordado que en 2018, cuando no se montó el mercadillo por estas fechas, la gente la paraba por la calle para preguntarle: "Lo que queremos es ser tradición de inicio de la navidad y vivirlo así, recibiendo la solidaridad y el interés por parte de la ciudadanía, es emocionante. Este es el esfuerzo de todo un año en nuestros talleres. Es visibilidad para nosotros", finalizó.