Franco, sobre la consulta de la ciudad autónoma: "Si el Gobierno no nos la da, tendrá que explicar cuál es su plan"

El Ayuntamiento de La Línea ha dado esta tarde un paso más hacia la consulta popular con la que quiere preguntar a sus vecinos si quieren convertir su municipio en una ciudad autónoma. Un proyecto que nació en 2018 después de que el Plan Integral del Campo de Gibraltar presentado por el Gobierno colmase el vaso del descontento y que en marzo de 2022 está cumpliendo las últimas fases de la tramitación para solicitar al Consejo de Ministros que autorice la consulta popular: el rechazo de las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía y el propio Gobierno.

El Ayuntamiento formulará su petición al Estado y el Consejo de Ministros tendrá que aprobarla o denegarla. Pero si la rechaza, ha advertido en el Pleno el alcalde linense, Juan Franco, "tendrá que explicar a este pueblo qué plan tiene para él". Un plan para combatir la dura realidad que sitúa a La Línea en cabeza de la estadística del paro, de los municipios con menor esperanza de vida, la falta de actividad industrial o la ausencia de infraestructuras básicas. Que combata con incentivos económicos la falta de médicos y profesores o el hecho de que "en 7 años he conocido a 7 comisarios, porque el destino no es atractivo". Y que corrija los múltiples problemas de los trabajadores transfronterizos.

Cuestiones, ha recordado Juan Franco, que se han expuesto uno tras otro a distintos responsables públicos, consensuando posibles soluciones en un plan estratégico, transmitidas hasta a cinco ministros de Exteriores. Sin resultado. Y con el añadido de un Plan Integral que ha traído hasta La Línea en el recuento del alcalde un juzgado ("pero se han llevado otro, el de la Mujer"), policías ("en eso sí estoy agradecido") y poco más. "Me siento como en El coronel no tiene quien le escriba". El personaje de la novela de Gabriel García Márquez esperaba semana tras semana su pensión de veterano mientras malvivía, sin suerte, "así está este pueblo".

Ese es el germen, ha explicado en el Pleno, de la propuesta de constituir a La Línea en una ciudad autónoma. Para ello, el primer paso es una consulta popular a la que se oponen tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía. Un punto clave, ha señalado el portavoz socialista, Juan Chacón, es que el impacto de la propuesta sobrepasa el ámbito municipal, mientras que las consultas de los municipios deben ceñirse a él (excluyendo la hacienda local). Incluso la secretaria municipal ha expresado sus dudas al respecto, ha señalado. "Hay otras maneras de consultar al pueblo", alega. "El contexto de 2018 no es el de 2022, ha habido una pandemia por medio. Haría falta revisión del diagnóstico", ha expresado el socialista, ofreciéndose a "ir de la mano" a llamar a la puerta de los ministerios.

Pocas esperanzas alberga el Gobierno local del resultado de esa turné ministerial. La idea de abandono es la que subyace a la propuesta. "El Estado quiere a una oveja descarriada que hace 320 años que se fue, pero maltrata y vitupera a la hija que tiene", ha lamentado Juan Franco en relación a la reivindicación sobre Gibraltar.

El equipo de Gobierno seguirá adelante con el procedimiento siguiendo los cauces legales. Así se le ha trasladado al subdelegado del Gobierno, José Pacheco, en una reunión esta misma semana. "Trasladamos el compromiso inequívoco de la corporación de cumplir con la normativa vigente, a nadie se le va a ocurrir si el Consejo de Ministros dice que no iniciar un 1 de octubre -en referencia al referéndum catalán-, no es la idea ni mucho menos. No se va a firmar ninguna propuesta de gasto si nos contestan no". El Linexit no nace de una cuestión identitaria, remarcan. Pero si la respuesta es negativa, como anticipan las alegaciones rechazadas este jueves, se estudiará la interposición de un contencioso ante el Tribunal Supremo para reclamar la consulta popular. "Y si no nos la dan, archivo definitivo y una vez mas demostraremos que este pueblo está marginado a conciencia".

Luz verde a la obra del estadio

El Pleno de La Línea también ha dado luz verde hoy a la adjudicación de la obra del estadio Municipal a la empresa Albaida Infraestructuras.

La reconstrucción del estadio supone una inversión de 7,2 millones de euros (frente a los 5,8 millones del presupuesto inicial), euros, de los que 5.950.000 los aporta la Junta de Andalucía, que el 28 de diciembre aprobó una subvención excepcional para dicho fin.

Con una capacidad para 8.500 espectadores, contará con vestuarios, sede social y oficinas, junto a establecimientos de restauración, tiendas deportivas y sala de prensa, además de usos para clínicas deportivas o de rehabilitación. En una segunda fase, se contempla además el desarrollo comercial con la apertura de locales en los bajos y entreplantas del estadio. Las pistas de atletismo se eliminan para edificar un nuevo complejo dedicado a este deporte.

Según ha detallado Franco en el Pleno, la obra durará 26 meses y la Balona podrá seguir jugando durante la misma. La idea del Ayuntamiento es transformar toda la fachada marítima de Sur a Norte, con un polo con centro tecnológico, ciudad deportiva, zona de recinto ferial y de ocio y en el norte el puerto deportivo de La Atunara. Y también "ir regenerando la zona intermedia, Conchal, San Bernardo y La Atunara. No tirar ni un metro cuadrado, pero sí regenerarlo", ha explicado el regidor.