Franco carga contra un plan integral que elude a La Línea

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha lamentado que el plan integral anunciado el pasado viernes no incluye ningún plan específico para la ciudad. El primer edil ha remitido un escrito a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el que le invita a mantener una reunión para explicarle la situación que se vive en la ciudad. "Me preocupa mucho que el nombre de La Línea no aparezca absolutamente por ningún sitio. No es un jarro de agua fría, es como si me hubieran tirado encima un embalse entero", ha afirmado Franco.

El regidor linense teme que La Línea viva las consecuencias de un cierre de la Verja parecido al de 1969. "A los posibles efectos del Brexit se unen el contrabando de tabaco, el narcotráfico y una tasa de paro del 30%, siete puntos superior a la media de Andalucía y el bajo nivel formativo. La situación no es comparable a ningún pueblo de España".

Franco también ha lamentado la falta de concreción del plan y que las infraestructuras contempladas para la ciudad, el acceso por la N-351, solo sea la redacción del proyecto.

Del resto de iniciativas, señala el primer edil que ninguna de ellas servirán para mejorar la situación de La Línea. "Valdrán para crear empleo en otras ciudades de la comarca, pero no aquí. Nosotros pedimos que se facilite la implantación de industrias de juego o seguros, que no necesitan suelo, y de eso no vemos nada", lamenta.