Facua recuerda a los vecinos de La Alcaidesa que pueden reclamar por tener agua no apta para consumo

La asociación de consumidores Facua Cádiz ha aconsejado este miércoles a los vecinos de la urbanización La Alcaidesa, perteneciente a los municipios de La Línea de la Concepción y San Roque, que conserven las facturas o tiques de compra del agua embotellada que se hayan visto obligados a adquirir como consecuencia de la falta de potabilidad del agua que se suministra a esta zona.

La asociación informa que la empresa suministradora (Aqualia) debe abonarles los gastos que les ocasione la falta de potabilidad del agua, para lo que deberán presentar una reclamación ante la misma, a la que deben adjuntar copia de los correspondientes tickets o facturas.

La asociación considera que a Aqualia debería reintegrar a los usuarios afectados la parte proporcional de la cuota fija correspondiente a los días en los que no puedan disfrutar del servicio. Facua Cádiz señala que, aunque el Reglamento que regula el suministro domiciliario de agua no recoge dicha posibilidad hasta que la interrupción no supera un periodo superior a nueve días, "la empresa debería asumir dicho compromiso como forma de compensar a los usuarios por los problemas que están padeciendo".

La organización de consumidores considera igualmente que los Ayuntamientos de La Línea y San Roque, en su calidad de responsables de la prestación de este suministro, deberían trasladar dicha petición a la empresa.

"Facua Cádiz recuerda que, atendiendo a lo establecido por la normativa vigente, corresponde a los ayuntamientos garantizar que el agua sea apta para el consumo humano, por lo que espera que los responsables de ambos municipios adopten las medidas que sean oportunas para que la empresa concesionaria solvente la incidencia en el menor plazo de tiempo posible y atienda adecuadamente las reclamaciones que presentes los usuarios por este asunto. La empresa suministradora, en cumplimiento de sus obligaciones, ha anunciado que va a suministrar diariamente agua embotellada a los afectados desde el día de hoy y hasta que se solucione la incidencia", han apuntado.

Facua Cádiz recuerda a los afectados que, en caso de duda, pueden contactar con esta asociación, a través de la dirección de correo electrónico cadiz@facua.org o llamando al teléfono 688 954 954.