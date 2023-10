España realiza más mejoras en la Aduana entre La Línea y Gibraltar para los futuros controles Schengen

El Gobierno de España realiza más mejoras en la Verja, tal y como se comprometió con sus socios comunitarios, para comenzar a aplicar el nuevo Sistema de Entradas/Salidas (SES) de la Unión Europea en noviembre de 2024.

Dentro de una mejora general en todos los controles de las fronteras exteriores del espacio Schengen, el paso fronterizo entre La Línea y Gibraltar se somete a nuevos cambios que llegarán al margen de que se alcance o no un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre el Peñón, todavía en fase de negociación.

Después del Brexit, los británicos y los gibraltareños han pasado a ser considerados en el grupo de nacionales de terceros países y tendrán que cumplir los requisitos que establece el futuro Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés), salvo matices que establezca el futuro tratado para los gibraltareños, si es que llega a buen puerto.

La Comisión Europea (CE) ha vuelto a aplazar recientemente su entrada en vigor. Iba a estar operativo a finales de 2022; más tarde se retrasó a mayo de 2023, después hasta el mismo mes de 2024 y, ahora, ha decidido posponerlo hasta mayo de 2025, aunque se espera que los controles como tal comiencen seis meses antes.

Mientras tanto, el Gobierno de España continúa instalando el equipamiento necesario y realizando modificaciones en La Línea para la puesta en marcha de los primeros sistemas tecnológicos de inspección de personas que entran funcionamiento en el país, dentro de este proyecto europeo de “pasillos biométricos” o de reconocimiento facial de pasajeros. El SES implica, por ejemplo, la remodelación de los edificios dedicados al control de peatones y que separarán a los viajeros comunitarios y los de terceros países, como es el caso de los británicos tras la salida de la Unión Europea. En eso está ahora el Gobierno español.

En 2021, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) junto al Cuerpo Nacional de Policía ya activó en el paso fronterizo entre La Línea y Gibraltar algunos de estos controles, pero en periodo de pruebas y de forma intermitente.

Estos futuros sistemas automatizados tienen como objetivo mejorar la eficacia y la fiabilidad de los controles en las fronteras exteriores del espacio Schengen, permitiendo a los Estados miembros y a las agencias de la UE garantizar un mejor intercambio de la información con el fin de luchar contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo y de lograr una gestión más eficaz de las fronteras, en el marco del más estricto respeto por los derechos fundamentales y la legislación europea en materia de protección de datos personales.

El SES es un dispositivo automatizado de recopilación digital de datos personales de nacionales de países no pertenecientes a la UE, sujetos o no a la obligación del visado, que se realizará a la entrada y a la salida del espacio Schengen. En concreto, sustituye el sellado manual de los pasaportes de los nacionales de terceros países y permitirá controlar electrónicamente la entrada, la salida, la denegación de entrada y la duración de la estancia de los nacionales de un país no perteneciente a la UE que crucen las fronteras exteriores del espacio Schengen para efectuar una estancia de corta duración (hasta 90 días durante un período de 180 días).

El SES entrará en vigor un poco antes que el ETIAS. Supervisará la circulación de ciudadanos de terceros países dentro de Europa, ya que los pasaportes de los viajeros se etiquetarán electrónicamente cuando entren o salgan de un país. El nuevo sistema electrónico reemplazará el proceso obsoleto y complicado de sellar el pasaporte de un visitante y registrará o verificará detalles como: el nombre del titular del pasaporte, el tipo de documento de viaje utilizado, los datos biométricos (huellas dactilares e imagen facial), la fecha y el lugar de entrada, la fecha y el lugar de partida y las denegaciones previas de entrada a un país.

A diferencia del sellado manual de un pasaporte, el SES se puede utilizar para identificar y localizar rápidamente a los visitantes que han excedido el plazo de estancia de 90 días permitido por el ETIAS o que pueden ser objeto de una alerta de seguridad o policial. Del mismo modo, las autoridades de la UE consideran que el SES es una herramienta importante para prevenir la migración ilegal en toda Europa mediante la detección del fraude de identidad o documental.

Según explicó en diciembre de 2020 el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, este sistema será más ágil para los ciudadanos. España acometió ya entonces los primeros trabajos de reordenación de la Aduana, que contaron con un presupuesto de 5,6 millones de euros, de los que 2.575.009,47 fueron destinados a estos nuevos sistemas automáticos de control de fronteras para sustituir a los retirados meses atrás, los lectores biométricos que se instalaron en 2015 para poner en marcha la denominada frontera inteligente, que costaron 1,4 millones de euros.

El proyecto incluye nuevos módulos para expedición de visados, zonas de custodia de detenidos, sala de denegación de entrada etc. Además, se redistribuyeron y ampliaron la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (Odafi) de la Guardia Civil, se agrandaron las marquesinas de inspección de vehículos e instalaron nuevas torretas de iluminación.

En los primeros días de septiembre, miles de trabajadores transfronterizos se vieron atrapados en una larga cola para acceder a Gibraltar a causa de los controles de paso activados por las autoridades del Peñón. La causa de ese colapso fue consecuencia de la negativa yanita a activar un carril de acceso ágil para las bicicletas, motos y patinetes, tal y cual hizo la Policía Nacional. Aunque al día siguiente rectificó, el día 7 volvió a reducir a una sola fila peatonal la salida, lo que provocó nuevos retrasos.