La Enciclopedia de La Línea recoge en el tomo III las biografías de 329 personajes linenses o muy vinculados a la ciudad. Están representados casi todos los estamentos y profesionales. Contiene historias de literatos, pintores, docentes, sacerdotes, médicos, cantaores, cantantes, bailaores, compositores, músicos y toreros, además de psicológicos, locutores, deportistas y actores.

Víctor Quintanilla Raigón (Pintor, escultor y docente)

El artista linense Víctor Quintanilla es profesor de instituto y además un extraordinario escultor, autor de piezas muy originales construidas a partir de objetos cotidianos como una dama del siglo XVII o el Quijote, ambos hechos con cubiertos y utensilios de cocina expuestos en el Palacio de Congresos tras muchos años en el teatro municipal La Velada. Además, posee una importante colección personal de objetos. Víctor Quintanilla aspira a que todo este conjunto de obras sea convertido en una fundación.

Víctor Quintanilla está volcado desde hace muchos años en un importante proyecto, el de dotar a la ciudad de un nuevo espacio cultural, un museo en el que se recojan no sólo sus magníficos y en muchos casos originales trabajos, sino también aquellos vestigios que han ido conformando la historia de la ciudad.

El gran artista linense lleva años intentado sacar adelante este ambicioso proyecto después de que fueran paralizadas las obras de construcción de viviendas que se ejecutaban en el inmueble de la calle Clave esquina a Sagunto. Tras quedar descartado finalmente que fuera para albergar viviendas, el edificio fue destinado al museo de Víctor Quintanilla. En el mismo, una vez que sea concluido, algo que su impulsor espera que no se demore mucho más en el tiempo, serán exhibidas obras suyas, algunas de las cuales se exponen de manera permanente en el Palacio de Congresos y Exposiciones y en el teatro municipal La Velada.

Quintanilla fue el encargado de ofrecer el pregón de la Feria en 2009. El artista ofreció un montaje que no dejó a nadie indiferente al no ser un pregón al uso e incluir una especie de espectáculo del propio artista. Él mismo había asegurado semanas antes que iba a improvisar y que no iba a leer ningún discurso y advirtió de que su pregón podía no gustar.

Joaquín del Río Morito (Soldado y Cruz del Mérito Militar)

También tuvo La Línea héroes consagrados oficialmente. Este es el caso de un soldado linense, Joaquín del Río Morito, al que a raíz de su gesta se le llamó el héroe de Casabona o del Garabito.

El acontecimiento se remonta a los difíciles tiempos de julio de 1921, cuando nuestro ejército intentaba reconquistar en África el territorio perdido en solo unos días como consecuencia de la insurrección de Abd-El-Krim.

Interceptado por el enemigo un camión blindado que conducía municiones y correspondencia, parte de ésta de carácter militar, Joaquín del Río Morito, sin importarle el peligro rescató el camión blindado y su valioso cargamento. Una hazaña que le valió ser el primer soldado citado por su heroísmo en el Orden del Día de su Regimiento, el Regimiento de la Corona nº 71, junto con la calificación de "héroe de Casabona o el Garabito", y le valió la Cruz del Mérito Militar y el homenaje que le rindieron sus paisanos en julio de 1922.

Domingo Ramos (Pintor)

Domingo Ramos nació en la calle Oviedo de La Línea el 12 de abril de 1954. Sus primeros estudios fueron en la escuela de doña Conchita en esa misma calle. A los ocho años ingresó en el Colegio Salesiano y allí estuvo hasta los once años, edad con la que se marchó al antiguo Instituto Laboral Diego de Salinas en la calle Carboneros de nuestra ciudad.

A los catorce años empezó a trabajar de dependiente en Calzados Denis de la calle San Pablo. Con 17 años ingresó voluntario en el Ejército de Infantería en el cuartel Ballesteros. Se licenció a los 19 años y volvió a trabajar en Calzados Denis hasta los 21 años, cuando ingresó en la entonces Policía Armada (hoy Policía Nacional) el 1 de noviembre de 1975. Se ha jubilado el día 12 de abril de 2010 después de 36 años de servicio.

En 1992 concursó en el programa de televisión española No te rías que es peor con una buena acogida. En 1993 fue al programa de Antena 3 Sonrisas de España, cuyos presentadores eran Paula Vázquez y José Luis Coll.

Colaboró durante varios años en el programa de Paco del Río Patadas al diccionario, de Radio Diario Área, hoy Cadena Cope Campo de Gibraltar.

Domingo Ramos juega al tenis tres días a la semana con un buen nivel, aunque no pretende ganar Roland Garros. También practica la pesca submarina y la pesca con caña. Pinta cuadros al óleo con la técnica de mojado sobre mojado y tiene decenas de exposiciones por toda la comarca.