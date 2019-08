La Coordinadora Despierta, al borde del cierre por impagos de la Junta

“Maltratados por la Administración”. Así define la organización Coordinadora Despierta la situación tan delicada que está viviendo la asociación contra la droga del Campo de Gibraltar, que lleva gran parte del peso de la atención de las personas afectadas por la droga y la prevención de las adicciones en La Línea.

La Coordinadora Despierta es una de las entidades de la comarca cuyo futuro pende de un hilo. Las trabas burocráticas están provocando que haya pagos pendientes de la Junta de la Andalucía desde 2015 a 2018. Se trata de ayudas correspondientes a programas ya ejecutados y justificados, pero cuyo abono se retrasa y al mismo tiempo bloquea la consecución de nuevas ayudas y les pone al borde de la quiebra, confirmando su cierre en el mes de septiembre si no reciben algún pago de la Junta de Andalucía pronto. Desde la Administración han confirmado que procederán en las próximas semanas a hacer el pago correspondiente a las justificaciones del año 2015 que asciende a unos 7.700 euros.

La organización atendió a más de 6.000 usuarios durante el 2018. Diariamente unas 60 personas comen gracias al programa Tu alimento solidario, que no sería posible de mantener si no fuese por la colaboración y ayuda diaria del Banco de Alimentos. “A nuestra organización no solo vienen personas con adicciones sino también las que se encuentran en riesgo de exclusión social y no tiene un techo sobre el que crear un hogar. Tenemos gente que no tiene agua en su casa, o directamente no tienen casa, aquí lavan su ropa, se visten y desayunan cada día. Si nosotros cerramos, ¿dónde irán estas personas?”. Esa es la mayor preocupación de los trabajadores de la Coordinadora, y por eso llevan trabajando más de 7 meses sin cobrar e incluso, en el caso de tener que cerrar, han planteado la idea de acudir voluntariamente un par de horas diarias para poder seguir ayudando.

Desde Despierta denuncian las innumerables trabas y problemas que les está poniendo la Administración a la hora de resolver el problema con la deuda y explican cómo han tenido que reenviar gran parte de la documentación requerida por “tonterías” como cambiar las cifras con puntos o comas. Una forma de “complicar el trabajo y poner excusas para no hacer el pago”.

La directiva de la entidad está abonando los seguros sociales de los trabajadores

La deuda que mantiene la Junta de Andalucía con la organización antidroga asciende a más de 100.000 euros por impagos desde el año 2015 al 2018. A principios de 2019 esperaban recibir el dinero correspondiente a la justificación del 2018 pero nunca llegó. Más de siete meses después se ven ahogados y trabajando bajo mínimos. Si han logrado sobrevivir este tiempo ha sido gracias a las aportaciones de voluntarios y a que la junta directiva del programa es la que ha ido pagando los seguros sociales para poder seguir abiertos.

“Ahora mismo estamos metidos hasta el cuello. Por ejemplo, la trabajadora social dedica muchas veces una parte de su jornada laboral a ayudar en la cocina porque no damos abasto. No podemos contratar a nadie porque ni siquiera tenemos dinero para poder pagar un sueldo”, afirman desde la asociación. La Coordinadora Despierta cuenta con 21 parcelas en el jardín que son utilizadas como huertos sociales y socioterapéuticos por diversos usuarios y muchos de ellos les han ido cediendo la comida.

Desde la Junta de Andalucía afirman ser conscientes del problema y estar trabajando en ello, asumiendo la responsabilidad de cumplir con la Coordinadora y la deuda que la administración andaluza tiene contraída con ellos desde 2015. La gestión ha pasado de la Delegación de Igualdad al SAS, lo que requiere una serie de gestiones burocráticas de primer nivel que obligan a retrasar los primeros pagos ya tramitados, explican fuentes de la Junta.

Bajo un sentimiento de abandono, desde la asociación sienten como uno de los problemas está siendo la falta de comunicación entre Cádiz y Sevilla a la hora de revisar los pagos y justificaciones, ya que es una situación que solo se está viviendo en esta provincia y no en otras. “Es normal que las leyes y normas cambien y nos afecten, el problema viene de que en Cádiz los técnicos no tenían revisada la documentación. No sabemos si es por la falta de personal técnico pero no tenemos la culpa, es algo que debería estar más que revisado porque nosotros lo justificamos”.

Desde la organización no pueden evitar recordar una frase reciente del portavoz del movimiento antidroga en el Campo de Gibraltar, Francisco Mena, “Lo que el narcotráfico no ha llegado a conseguir lo puede ocasionar el impago por parte de las administraciones”. Como la situación no cambie pronto el resultado en la zona será devastador, todas las asociaciones acabarán cerrando. “Durante las elecciones todos los políticos vienen, alaban nuestra labor y el trabajo que hacemos, pero ¿dónde están ahora?”, denuncian.

El problema es burocrático: la gestión ha pasado de Igualdad al SAS

La Coordinadora Despierta cuenta con un gran número de programas y proyectos dentro de su lucha contra la drogodependencia. Una de sus labores más importantes son las de prevención primaria, en estas se enmarca el programa Haciendo Caminos mediante el cual se trabajó con diversos centros educativos de La Línea para crear conciencia sobre las drogas y otros hábitos no saludables. Según la memoria anual de la asociación, casi 900 personas participaron en esta actividad durante el 2018.

La atención terciaria de la organización se centra en disminuir las secuelas originadas por la drogodependencia. Esta cuenta con programas de apoyo a la incorporación sociolaboral en el que se trabaja con terapias, atención a necesidades básicas y talleres ocupacionales entre otros.