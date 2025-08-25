La Línea destinará hasta 29.000 euros en cuatro años para la limpieza de cinco búnkeres visitables

El Ayuntamiento de La Línea destinará hasta 7.260 euros cada año al acondicionamiento y mantenimiento de cinco búnkeres del núcleo urbano de la ciudad que forman parte de la ruta que la Concejalía de Turismo está implantando para hacer de las fortificaciones un recurso turístico más para los visitantes.

La entidad local mantiene abierto el plazo de contratación con un contrato para cuatro años (con un gasto de 29.040 euros como máximo, impuestos incluidos) para externalizar este servicio.

La entidad local justifica que una vez ejecutado parcialmente el proyecto para la ruta de los búnkeres, y una vez comprobados los resultados beneficiosos aportados en materia turística (más visitantes), se hace necesaria la contratación de un servicio de acondicionamiento y mantenimiento que se encargue de estos elementos.

El contrato se encargará del acondicionamiento interior y exterior, así como de una franja exterior de al menos 10 metros. El contrato abaracrá al búnker conocido como 161, junto al drago, en el que se tiene proyectada para 2025 la apertura del Centro de Interpretación de las Fortificaciones Contemporáneas. Además comprende el búnker 168, frente a la Oficina Municipal de Turismo; el 162, ubicado en el flanco del Parque Princesa Sofía de la Avenida del Ejército; el 156, ubicado dentro del recinto de la Urbanización Baluarte; y el 170, ubicado en el actual cerramiento del Parque Canino.

Las tareas se centrarán en la limpieza interior y exterior, retirada de grafitis y otros restos, achique de agua en caso de anegaciones y todas las prestaciones necesarias para mantener estas estructuras en condiciones óptimas para ser visitadas en cualquier momento.