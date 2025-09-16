Las familias del colegio Aljibe de Jimena acuerdan una huelga indefinida ante el silencio de la Junta

Las familias del CEIP Aljibe, en Jimena de la Frontera, han decidido dar un paso más en sus protestas: la huelga indefinida. La decisión se tomó en la tarde del lunes, 15 de septiembre, durante una asamblea convocada por el AMPA del centro educativo. El motivo, denuncian, es la “absoluta falta de respuesta” de la Junta de Andalucía tras cuatro días de movilizaciones sin que Educación ofrezca una solución.

La consecuencia inmediata es que 304 alumnos de Infantil y Primaria continúan sin estrenar el curso escolar, mientras sus familias aseguran que mantendrán la presión en la calle hasta obtener un compromiso firme para dotar al colegio de las infraestructuras que necesita. “No vamos a parar hasta que haya una respuesta clara por parte de la Consejería de Educación”, han expresado los padres.

Una situación insostenible

El CEIP Aljibe arrastra desde hace años un grave problema de espacio que se ha agudizado con el aumento del alumnado. Según la presidenta del AMPA, Marta Carretero, los estudiantes ocupan dependencias que no están pensadas como aulas, como la sala de fotocopiadoras o la de usos múltiples. El centro carece de biblioteca, aula de informática, sala de profesores o laboratorio, y “solo queda ocupar los pasillos”, confirma el alcalde de Jimena, Francisco Gómez Pérez (IU).

El Ayuntamiento y la comunidad educativa insisten en que la ratio legal de alumnos por clase lleva tres años incumpliéndose. "Pese a ello, el único planteamiento de la Junta ha sido levantar un tabique en la sala de usos múltiples para dividirla en dos aulas, lo que eliminaría otro de los pocos servicios comunes que quedaban", aseguran las familias.

Asamblea de padres y madres convocada en la tarde de este lunes, 15 de septiembre, por el AMPA del colegio Aljibe de Jimena.

Promesas incumplidas

Durante el verano, la Consejería de Educación se comprometió a instalar aulas prefabricadas como medida provisional. Sin embargo, en la reunión mantenida el 8 de septiembre con el Ayuntamiento y el AMPA, la Delegación Provincial descartó esa opción alegando que el espacio estaba reservado para un futuro edificio del que no existe ni proyecto ni financiación. “Las promesas han resultado ser cortinas de humo”, lamenta el alcalde.

La protesta, que ha sacado a decenas de familias a las puertas del colegio con cacerolas y silbatos, ha llegado también al Parlamento andaluz de la mano de Inma Nieto, diputada de IU y portavoz de Por Andalucía, que ha trasladado el problema con el objetivo de recabar soluciones urgentes.

Mientras tanto, el colegio sigue vacío y el curso escolar avanza sin que los 304 alumnos del CEIP Aljibe tengan garantizado su derecho a una educación en condiciones dignas.