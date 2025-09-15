Izquierda Unida exige a la Junta de Andalucía una solución “urgente y real” para el colegio Aljibe de Jimena

El conflicto del CEIP Aljibe de Jimena de la Frontera ha llegado este lunes al Parlamento andaluz. Inma Nieto, diputada de Izquierda Unida y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, ha denunciado en la Cámara la “indolencia” de la Junta de Andalucía y ha exigido a la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, que ofrezca una solución inmediata a los problemas de espacio que arrastra el colegio desde hace más de 15 años.

“Resulta bochornoso que madres y padres tengan que protestar para exigir a la Junta que cumpla con la legislación vigente en materia de ratios”, ha afirmado Nieto, quien esta tarde tiene previsto reunirse con el AMPA del centro para escuchar de primera mano sus demandas.

Mientras tanto, las familias del Aljibe cumplen su cuarto día consecutivo sin llevar a sus hijos a clase. Cada mañana se concentran a las puertas del colegio para reclamar aulas dignas, con el apoyo del Ayuntamiento de Jimena.

El centro escolar carece de biblioteca, laboratorio y sala de usos múltiples, y hasta el espacio de los profesores se ha improvisado en un pasillo. La falta de aulas ha llevado a particiones de espacios comunes y a soluciones temporales que, según las familias, degradan la calidad de la enseñanza.

Promesas incumplidas desde 2009

La comunidad educativa recuerda que la Consejería de Educación se comprometió este verano a instalar aulas prefabricadas como medida provisional, pero finalmente descartó la opción alegando que el terreno estaba reservado para un futuro edificio sin fecha de ejecución.

El alcalde de Jimena, Fran Gómez, ha respaldado las protestas y reclama “un compromiso real de la Junta para garantizar una educación pública de calidad en el municipio”.

La ampliación del CEIP Aljibe se reclama desde 2009, pero nunca se ha materializado. “Llevamos más de 15 años esperando una solución y nunca llega. Lo único que pedimos es que nuestros hijos tengan las mismas condiciones que cualquier niño del Campo de Gibraltar”, resume la AMPA.