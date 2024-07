"Tenía que dar un cambio a mi pueblo y es lo que estoy haciendo"

Jimena/Es de trato cercano, sin florituras, sencillo, concreto, directo y luchador. Francisco José Gómez Pérez (Jimena de la Frontera, 1976) está volcado con su localidad natal, de la que es alcalde (IU). Una población en la que se respira tranquilidad y sosiego bajo su imponente castillo. Técnico de Medio Ambiente y empleado de la Junta de Andalucía. Soltero pero con pareja y padre de tres hijos.

Pregunta.¿Cómo se define como persona?

Respuesta.Me considero una persona cercana, amigo de sus amigos, sincera y sobre todo, muy trabajadora.

P.¿Su mayor defecto?

R.Mi mayor defecto es que soy muy ambicioso y un poco terco.

P.¿El mayor obstáculo que ha tenido que superar en la vida?

R.En mi vida todo lo he conseguido solo, he tenido que luchar, todo lo que tengo es gracias a mi trabajo, por lo que considero que no he tenido grandes obstáculos, he tenido retos, retos que he superado satisfactoriamente.

P.¿Por qué decidió entrar en política?

R.Entré en la política muy joven, con 21 años y creí que tenía que dar un cambio a la sociedad en la que vivía, a mi pueblo y es lo que estoy haciendo. Transformar desde un punto de vista político y social el municipio donde resido, las actividades que tengo son básicamente el municipio y el reto, fue de alguna forma, entrar, llegar al gobierno y hacer una política de transformación que estamos poniendo en macha actualmente en Jimena de la Frontera. Ese es mi reto y mi misión en política.

P.Cómo persona, ¿qué puede aportar a la política y a sus conciudadanos?

R.Lo que puedo aportar es trabajo; trabajo que estoy desarrollando para mis vecinos y ellos lo están viendo en el día a día y en la forma que tenemos de hacer las cosas. Voy a aportar bienestar para todos y unos buenos servicios públicos que den ejemplo y sean una referencia en la zona.

Francisco Gómez en el Castillo de Jimena. / Marco A. Rodríguez

P.¿Con qué modelo de ciudad sueña?

R.Con un modelo de ciudad sostenible con todas las potencialidades que tiene, forestales, agrícolas, históricas, culturales y medioambientales. Yo creo que en ese sentido somos un referente en el Campo de Gibraltar, por lo tanto yo quiero un pueblo equilibrado con todas las cuestiones que tenemos, un pueblo donde se pueda vivir tranquilo y que tengamos un nivel de bienestar muy alto y sobre todo muchos servicios públicos.

P.¿Qué tiene pensado hacer cuándo se retire del cargo?

R.Yo soy trabajador público, pertenezco a la Consejería de Medio Ambiente, para la Agencia del Medio Ambiente y Agua, la actual Amaya. El día que me retire de mi cargo sería volver a mi puesto de trabajo, donde estoy fijo y donde desempeño una labor pública al servicio de todos los ciudadanos. A eso aspiro una vez termine mi misión en el servicio público en mi ayuntamiento: volver a mi trabajo como cualquier otro ciudadano.

P.Un libro, una canción y una película.

R.¿Un libro?, cualquiera sobre novela histórica. Una canción, Flojos de pantalón, de Rosendo. Una película; Star Wars.