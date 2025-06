Jimena, Castellar y Tesorillo claman contra la carretera del miedo: "La A-405 tiene secuestrado nuestro futuro"

Jimena/"Queremos ver las máquinas trabajando, si no, no pararemos con estas concentraciones y cortes de la carretera hasta que cumplan". Esta frase de Juan José Gómez, presidente de la plataforma Por el arreglo de las carreteras de Jimena, Estación y San Pablo, revela el grado de irritación de los aproximadamente 20.000 habitantes de los municipios del interior del Campo de Gibraltar por el mal estado de sus conexiones con el área metropolitana de la Bahía de Algeciras y con la Costa del Sol. Muchos de ellos, con sus alcaldes al frente, se han concentrado este domingo en el kilómetro 21 de la A-405, donde está la Venta El Conejo, para protestar por la falta de ejecución por parte de la Junta de Andalucía de las promesas que realiza de las mejoras en esta vía, que ni siquiera consideran suficientes.

Siempre presente, el accidente en el que el pasado 11 de mayo murieron dos jóvenes de 19 y 16 años y tres resultaron heridos entre los kilómetros 32 y 33 de una carretera que ya ha sesgado muchas vidas. De ahí que lo primero que pidan es que se realicen obras de emergencia entre el kilómetro 41 (La Almoraraima) y el 12 (El Corchado), además de la mejora de la regulación en los accesos a los núcleos de Marchenilla, al cementerio de San Pablo de Buceite y al núcleo rural de El Corchado en San Pablo de Buceite. Sólo con una inversión real que calculan en 70 millones de euros se podrán evitar accidentes.

"Prometieron 1,7 millones en arreglo de curvas y no han hecho nada. Después del accidente prometieron cuatro millones que esperamos que inviertan lo antes posible", continuó Juan José Gómez.

La manifestación en la A-405 / Erasmo Fenoy

Los manifestantes ocuparon la calzada a partir de las 10:30, una vez que se realizó el corte de la carretera al tráfico para garantizar su seguridad. Bajo un sol de justicia que obligó a llevar sombrero y a beber mucha agua, todos los participantes, con chalecos amarillos para aumentar la visibilidad frente a cualquier peligro, se concentraron en torno a una pancarta en la que se leía "¡Basta ya! Queremos unas carreteras dignas", el mismo lema que utilizaron el pasado mes de octubre en su primera acción de protesta.

"Este nutrido grupo de vecinos y vecinas alzamos la voz por segunda vez para reclamar inversiones que nos den unas carreteras dignas", explicó el alcalde de Castellar, Adrián Vaca (PSOE), para quien las vías del interior de la comarca "necesitan un arreglo integral y de la atención de la autoridad competente, que en este caso es la Junta de Andalucía". "En varias ocasiones se ha comprometido a realizar inversiones en esta calzada, pero por desgracia seguimos viéndola sin ejecución, sin ver máquinas sobre el terreno", continuó. Este año, recordó el regidor, la Junta tiene "un presupuesto récord". "Lo que pretendemos es que el interior de la comarca tenga el protagonismo que requiere y necesita. Somos una parte importante para el desarrollo de la comarca, con varios sectores estratégicos, y ese desarrollo tiene que entrar por la misma carretera que estamos ocupando", explicó el alcalde chisparrero, que lamentó con la consejera de Fomento, Rocío Díaz, no haya convocado a los alcaldes a la reunión que le pidieron hace semanas. "Es un ejemplo de la desidia, del abandono y de la falta de ejecución de inversiones en nuestros municipios, mientras vemos como sí se cumplen los compromisos en otros puntos de la provincia", criticó.

"La A-405 tiene secuestrado nuestro futuro", lamentó, a su lado, el alcalde de Jimena, Fran Gómez (IU). "Reivindicamos una infraestructura muy necesaria para nuestro desarrollo. No nos vale escuchar que somos Campo de Gibraltar, que estamos unidos, que somos provincia, que somos exponentes del desarrollo agrícola y forestal de Andalucía, si después no se nos ayuda", subrayó. "Nos quedamos siempre sólo con promesas y proyectos de muchos años que no se cumplen y es una pena porque tenemos claro que es una cuestión de voluntad política".

La reclamación del arreglo de la A-405 no sólo se fundamenta en motivos económicos. "Es necesario también para los vecinos que usan esta carretera para llevar a los colegios a los niños, para ir al médico", explicó antes de pedir el apoyo del resto de ayuntamientos de la comarca. "Deberían estar aquí achuchando", dijo. "Esperemos que la Junta no ponga más parches y nos da las infraestructuras que necesitamos", concluyó.

Jesús Fernández (IU), alcalde de Tesorillo, se mostró descontento con la falta de respaldo de sus convecinos a la concentración. "Pusimos un autobús y han venido diez personas cuando esto tiene que ser entre todos", argumentó. "Queremos la seguridad de nuestros ciudadanos, de nuestros niños que van al instituto de Jimena. Salen cada mañana de una carretera mala, la A-2101 y se integran en una A-405 que no es mucho mejor. Tenemos muy en mente la A-2102 que va de Guadiaro hacia la autopista para enlazar con Algeciras y Estepona. Son carreteras olvidadas en el tiempo. No se toma en cuenta tampoco a los ciclistas, a los motoristas, a esos vecinos de Jimena o Gaucín que ahora van a echar un día de playa", criticó. "Sólo reivindicamos que se haga realidad lo que prometan y que si se arranca una máquina que sea para terminar la obra".

Junto a Vaca, Gómez y Fernández se colocó en la cabeza de la manifestación el alcalde de San Roque y secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix. "Los municipios de interior tienen los mismos derechos a la seguridad vial que las poblaciones más urbanas y con más habitantes", reclamó el socialista. "Pedimos el ensanchamiento y el aumento de la seguridad de esta A-405 que comienza con la A de Andalucía, que se inventó Moreno Bonilla para apropiarse de la gestión que los gobiernos socialistas habían realizado en los últimos 37 años", censuró al presidente de la Junta.

"Es una carretera que nace en San Roque y nos une con la A-7. Hace años se construyó la variante de Miraflores con una inversión de más de 14 millones de euros de un gobierno socialista y se hizo el ensanchamiento desde la Estación hasta prácticamente Castellar y La Almoraima, también el carril bici, pero tras 7 años de gobierno de Moreno Bonilla y el PP nos queda el olvido, el deterioro por la falta de conservación", dijo.

"Necesitamos llevar la A-405 desde La Almoraima hacia el Corchado por Jimena hasta San Pablo. Son casi 30 kilómetros que requieren de una inversión de algo más de 70 millones de euros que no están ni en proyecto. Moreno Bonilla Llegó aquí en 2018 a hacerse fotos para su book particular de Juanma lo haría y Juanma no hace nada, miente cada vez que se compromete", comentó Ruiz Boix, que recordó que el arreglo de la carretera se incluía en el plan de 112 medidas que la Junta anunció para combatir los efectos del Brexit. "Seis años después no se ha mejorado siquiera", concluyó.