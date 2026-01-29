El Ayuntamiento de Jimena corta el Puente del Dorado por los daños del temporal en uno de sus accesos

El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera ha informado del corte temporal del Puente del Dorado, ubicado en el camino de Barranca Bermeja, debido a la rotura y desprendimiento de parte de uno de sus accesos.

Ante esta situación, el Consistorio ha procedido al balizamiento de la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones y vehículos, quedando totalmente prohibido el paso por dicho puente hasta nuevo aviso.

Desde el Ayuntamiento se señala que, una vez descienda el nivel del arroyo, los servicios municipales intervendrán para acometer las labores de reparación necesarias, con el fin de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía y recomienda extremar la precaución, así como utilizar rutas alternativas mientras duren los trabajos.