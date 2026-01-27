Sillas y mesas vuelan desde un edificio de más de 60 metros en Gibraltar por el temporal Joseph

El temporal Joseph ha dejado este martes, 27 de enero, en Gibraltar una de esas imágenes que parecen sacadas directamente del cine. Sillas y mesas han salido literalmente volando desde la terraza de un edificio residencial de más de 60 metros de altura, el complejo Eurocity, para acabar impactando violentamente contra la acera varios pisos más abajo. Un suceso tan espectacular como peligroso que, milagrosamente, no se ha saldado con heridos, ya que en ese momento no había peatones transitando por la zona.

Las imágenes, que recuerdan inevitablemente a una escena de Mary Poppins, muestran cómo el viento convierte el mobiliario en proyectiles en cuestión de segundos, evidenciando la virulencia del episodio meteorológico que afecta al Peñón desde primeras horas de la mañana.

El Gobierno de Gibraltar mantiene activo un aviso de tiempo severo por vientos, con velocidades medias de entre 30 y 35 nudos (56–65 km/h) y rachas frecuentes de 45 a 50 nudos (83–93 km/h), que de forma aislada pueden alcanzar los 60 nudos, equivalentes a 110 km/h. El periodo más crítico se concentra entre las 10:00 y las 13:00, aunque el aviso se extiende a lo largo de toda la jornada.

Las consecuencias del viento ya han obligado a intervenir a los servicios de emergencia y a la Royal Gibraltar Police (RGP) en distintos puntos del territorio. La Policía ha informado de desvíos temporales de tráfico en la zona de Edinburgh Estate, tras desprendimientos que afectaron al edificio Bishop Canilla House, así como del corte de la carretera Hardings Way, en dirección a la Universidad de Gibraltar, por la presencia de estructuras sueltas y restos de material con riesgo para la seguridad pública.

A este episodio de viento se suma además un aviso por lluvias persistentes y localmente intensas, asociado a un sistema de bajas presiones que puede dejar entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en 24 horas. Las precipitaciones más intensas se esperan entre las 10:00 y las 19:00, con acumulaciones significativas en cortos periodos de tiempo.

Las autoridades gibraltareñas insisten en evitar zonas expuestas, como Punta Europa, y recomiendan extremar las precauciones, limitando los desplazamientos al mínimo imprescindible. El episodio vivido en Eurocity es, según los propios servicios de emergencia, un claro recordatorio de los riesgos reales que conlleva este temporal y de lo cerca que estuvo Gibraltar de lamentar un accidente grave.