El primogénito del presidente de EEUU visitó el Madison Building, un complejo de oficinas donde tienen su sede importantes empresas y bufetes de abogados

Donald Trump junior, primogénito del presidente de EEUU, ha visitado este viernes por espacio de unas tres horas y media Gibraltar, adonde ha llegado en un todoterreno escoltado por otros tres vehículos y rodeado de fuertes medidas de seguridad.

Vicepresidente ejecutivo de la empresa familiar The Trump Organization, Donald Trump jr ha permanecido entre las 12:30 y las 16:00 en Madison Building, un lujoso complejo de oficinas situado en el Midtown llanito, donde tienen su sede importantes empresas y bufetes de la colonia británica. Según la GBC -la tv pública de la Roca-, el motivo de la visita fue una reunión en el despacho de abogados Hassans, uno de los de mayor prestigio en el Peñón y que impulsa multimillonarios proyectos.

Trump llegó a Gibraltar procedente del aeropuerto de Málaga, donde aterrizó su avión, y desde allí se desplazó por la AP-7 hasta La Línea de la Concepción, donde la Policía Nacional española -previamente informada- franqueó la entrada de la comitiva. Otro tanto ocurrió en Gibraltar, una vez pasada la Verja, donde las fuerzas policiales gibraltareñas cortaron el tráfico de varias calles para priorizar el paso del hijo del mandatario estadounidense.