La Marina Nacional francesa ha difundido un impactante vídeo en el que se aprecia, paso a paso, cómo fue interceptado el Grinch, un petrolero perteneciente a la llamada flota fantasma de Rusia y sometido a sanciones internacionales. El buque había sido monitorizado durante su tránsito por el estrecho de Gibraltar y fue finalmente abordado este jueves 22 de enero en aguas internacionales del mar de Alborán, al sur de la costa de Almería.

La operación fue el resultado de un trabajo conjunto de inteligencia entre varios aliados, entre ellos Reino Unido. Según confirmaron autoridades de Defensa británicas, el HMS Dagger, patrullera del Escuadrón de Gibraltar de la Royal Navy, siguió de cerca al petrolero mientras navegaba hacia el este por el Estrecho, manteniéndolo bajo vigilancia constante antes de ceder el relevo a las fuerzas francesas.

El abordaje, ejecutado con precisión milimétrica, contó con el apoyo de dos helicópteros NH90 Caimán, que trasladaron al equipo de intervención hasta el buque, mientras una fragata francesa de la clase Horizon daba cobertura a la operación. Las imágenes difundidas muestran una escena propia de una película militar con una advertencia a navegantes: el cerco internacional sobre los petroleros sancionados se estrecha, también en el Mediterráneo occidental.