Una tubería rota en el aeropuerto de Gibraltar deja inundaciones, pasajeros evacuados y un vuelo cancelado

Una avería en la red de suministro de agua ha generado un caos en el aeropuerto de Gibraltar este sábado por la mañana, con varias zonas completamente inundadas, los pasajeros evacuados del edificio y al menos un vuelo cancelado.

La inundación afecto principalmente a la zona de Salidas del aeródromo. El personal técnico, operativo y de limpieza fue convocado de urgencia para responder a lo que el Gobieno describe como "un incidente grave". Algunas zonas del edificio sufrieron daños. Junto con los bomberos, la plantilla trabajando para restaurar los sistemas y servicios a fin de reanudar las operaciones lo antes posible.

En principio, los aviones que tenían prevista su llegada al Peñón no tendrían problemas para aterrizar, aunque algunos con retrasos, pero el vuelo de British Airways que iba a volar a las 11:10 a Londres Heathrow ha sido cancelado. De momento, ninguna otra salida ha sido cancelada.

El Aeropuerto de Gibraltar ha agradecido a los pasajeros su paciencia y ha ofrecido sus disculpas por las molestias. Afirma que los trabajos continúan con todos los recursos disponibles para garantizar la seguridad de sus operaciones. Se recomienda a los pasajeros que consulten el sitio web del aeropuerto para obtener la información y actualizaciones más recientes sobre los vuelos en www.gibraltarairport.gi.

Segundo incidente en dos días

La de este sábado es la segunda vez en dos días en la que la operativa del aeropuerto de Gibraltar se ve afectada por un incidente. En la mañana de este viernes 15 de agosto, alrededor de las 6:30 a.m., dos aviones de EasyJet -uno con destino al Peñón y otro a París- chocaron las puntas de sus alas mientras se movían en la pista de despegue en el aeropuerto de Mánchester.

Los pasajeros fueron desembarcados y os funcionarios del aeropuerto cerraron brevemente la pista mientras examinaban el avión. EasyJet ha iniciado una investigación inmediata para esclarecer lo sucedido. "La seguridad de nuestros pasajeros y tripulación es la máxima prioridad de easyJet", explicó un portavoz.