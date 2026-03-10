El tratado permite la vuelta de las ambulancias de Gibraltar para trasladar pacientes a España

El tratado entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar permitirá de nuevo la entrada en España de las ambulancias gibraltareñas para desplazar a los enfermos a clínicas del Campo de Gibraltar y de la vecina provincia de Málaga. Y también que estos vehículos de transporte sanitario puedan estar conducidos por profesionales residentes en Gibraltar, tal y como ocurría antes del Brexit.

El artículo 276 del texto jurídico devuelve la reciprocidad al transporte sanitario entre ambos territorios. A raíz de que Reino Unido abandonara la Unión Europea (incluyendo a la colonia), la Autoridad Sanitaria de Gibraltar perdió el permiso para trasladar a pacientes con sus ambulancias en España a menos que se trate de una emergencia extrema y comunicada a las autoridades. Sin embargo, las ambulancias españolas -con traslados rutinarios desde y hacia España- carecen de problema alguno, ya que Gibraltar no ha limitado en ningún momento su operativa.

La situación no solo afecta a los pacientes de Gibraltar, también al transporte de plaquetas desde España. El Peñón depende del suministro que le brinda Jerez cuando tiene una emergencia. Antes del Brexit, las plaquetas eran enviadas a La Línea y luego recogidas por ambulancias gibraltareñas para transferirlas al Hospital St Bernard. Desde la pérdida de la autorización se efectúa igualmente con ambulancias españolas.

El documento, pendiente de aprobación y ratificación, retrotrae la situación al escenario previo, ya que la Unión permitirá en su territorio la prestación de los servicios de ambulancia necesarios para proteger la salud por parte de operadores establecidos en Gibraltar y que actúen bajo la dirección de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar "siempre que dicha prestación se aplique de manera razonable y no dé lugar a una discriminación arbitraria o injustificable ni a una restricción encubierta del comercio de servicio". Un párrafo en similares términos faculta a los operadores de la Unión en sentido inverso para garantizar su entrada en la colonia.

La prestación abarcará tanto a los servicios de urgencia como también a los servicios necesarios para el tratamiento especializado de afecciones médicas graves y agudas con fines de salud pública. Gibraltar había demandado con insistencia esta equiparación durante el largo proceso de negociación del tratado.

Más de 1,4 millones en transporte sanitario desde 2022

Como consecuencia del Brexit, la Autoridad Sanitaria de Gibraltar perdió con carácter general el permiso para trasladar a pacientes con sus ambulancias en España. Primero, porque sus vehículos no cumplen la normativa europea EN 1789 que regula el trasporte sanitario, especificando los requisitos para el diseño, ensayos que deben cumplir, las prestaciones y los equipos que deben incorporar. Y, por otro, porque los conductores y el personal de las ambulancias quedaron clasificados de la misma forma que los conductores de vehículos comerciales, que requieren del registro de su situación laboral en la Unión Europea. Es decir, ni los vehículos en sí ni los conductores de ambulancias de Gibraltar pueden a día de hoy atravesar la Verja.

Una ambulancia en una calle del Peñón. / Erasmo Fenoy

Esta situación requiere del Gobierno de Gibraltar un gasto de unos 350.000 euros al año para contratar a empresas españolas como Ambulancias Andalucía S. Coop., Helicópteros Sanitarios y Socorrismo y Servicios para cubrir estos transportes. Entre 2022 y 2025, la factura por estos servicios supera los 1,4 millones de euros, según los cálculos efectuados con los datos especificados por el propio Ejecutivo llanito.

Cuando entre en vigor el tratado, esta línea de negocio que surgió entonces para las ambulancias de la provincia se perderá, ya que el texto faculta de nuevo a los profesionales y vehículos de ambos territorios a circular por la llamada "zona fronteriza contigua".

Esta zona abarca, según el anexo 26 del tratado, a un total de siete centros sanitarios en España, seis de titularidad privada y uno de carácter público. El listado está compuesto por una clínica en La Línea y otra en Algeciras; así como hospitales privados en Palmones (Los Barrios), Jerez, Benalmádena y Málaga. El centro hospitalario público previsto en el documento es el Hospital Universitario Punta de Europa de La Línea (del Servicio Andaluz de Salud), no así el de La Línea.