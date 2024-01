Gibraltar pide que sus ambulancias puedan pasar la Verja pese al Brexit tras pagar casi un millón de euros

El Gobierno de Reino Unido intenta convencer a la Unión Europea (UE) de que vuelva a permitir el paso por la Verja de las ambulancias gibraltareñas para desplazar a los enfermos a las clínicas del Campo de Gibraltar y que estos vehículos puedan estar conducidos por profesionales residentes en Gibraltar, como ocurría antes del Brexit.

Según ha confirmado Europa Sur de fuentes conocedoras de la negociación, el equipo británico han puesto esta petición sobre la mesa durante las conversaciones que intentan sellar un tratado que regulará la relación del Peñón con la UE, especialmente con su entorno más cercano, el Campo de Gibraltar.

A raíz de que Reino Unido abandonará el club comunitario -y arrastraran consigo al Peñón- 1 de febrero de 2020, la Autoridad Sanitaria de Gibraltar perdió el permiso para trasladar sus ambulancias en España a menos que se trate de una emergencia extrema. Por un lado, porque estos vehículos no cumplen la normativa europea EN 1789 que regula el trasporte sanitario, especificando los requisitos para el diseño, ensayos que deben cumplir, las prestaciones y los equipos que deben incorporar. Por otro, porque los conductores y el personal de las ambulancias son clasificados de la misma forma que los conductores de vehículos comerciales, que requieren del registro de su situación laboral en la Unión Europea. Es decir, ni lo vehículos en sí ni los conductores de ambulancias pueden atravesar la Verja.

Esta consecuencia del Brexit ha llevado al Gobierno de Gibraltar a invertir unos 350.000 euros al año para contratar a empresas españolas como Ambulancias Andalucía S. Coop., Helicópteros Sanitarios y Socorrismo y Servicios. La factura superará el millón de euros este 2024.

De forma excepcional, cuando se trata de pacientes en situaciones de “vida o muerte”, el personal de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar residente en el Peñón podrá realizar el traslado, siempre que avise previamente a las autoridades españolas y acredite el estado del enfermo.

La misma norma se aplica a los servicios de St. John Ambulance, a pesar de que se trata de una organización benéfica que funciona en gran medida gracias a la labor de voluntarios y no con personal de plantilla.

Las ambulancias españolas que realizan traslados rutinarios desde y hacia España no tienen problema alguno, ya que Gibraltar no les impide operar.

Según explicó hace un año el Gobierno de Gibraltar, el mismo problema se producía con el transporte de plaquetas desde España. El Peñón depende del suministro que le brinda Jerez cuando tiene una emergencia. Antes del Brexit, las plaquetas eran enviadas a La Línea y luego recogidas por ambulancias locales para transferirlas al Hospital St Bernard. Ahora hay que hacerlo con ambulancias españolas.

El Ejecutivo gibraltareño ya explicó en marzo de 2022 que le preocupaba la nueva situación: "Dado que lo que está en juego es la salud de los ciudadanos, y hay posibilidad de que se produzcan situaciones de vida o muerte, al Gobierno le preocupa mucho este asunto, preocupación que ya ha trasladado a instancias más altas tanto del Reino Unido como de España".

En marzo de 2021, las autoridades españolas comenzaron a aplicar la normativa de extranjería a los conductores y transportistas y a reclamar a los ciudadanos de terceros países la documentación necesaria para operar en el espacio europeo, un requisito que hasta ahora se había soslayado como muestra de buena voluntad durante el periodo de negociación del futuro encaje de Gibraltar en Europa tras el Brexit. Desde el 1 de enero de 2021 estaba vigente la obligación de contar con permiso de trabajo para prestar un servicio en territorio español para los británicos y gibraltareños, al igual que para el resto de los ciudadanos de terceros países.

En el caso del transporte de mercancías y pasajeros, el Brexit puso fin al marco legal bajo el cual operaban los transportistas de Gibraltar en todo el territorio de la UE sobre la base de sus licencias comunitarias, pero también quedaron fuera de los convenios internacionales vigentes, que no se aplicaban en el Peñón. Reino Unido solicitó la ampliación a Gibraltar de los convenios internacionales pertinentes del Consejo de Europa, pero no se autorizó al considerarse que era una materia que tendría que ser objeto de negociación. Los transportistas que no cuentan con permiso del Gobierno español ni están acogidos a los convenios internacionales no pueden trabajar en España, en aplicación de la legislación vigente.

El pasado verano, la oposición del GSD puso de manifiesto la necesidad de tener un protocolo "que quite nuestra burocracia" en el paso de las ambulancias hacia España por la Verja y añadió que "es profundamente decepcionante que no se hayan establecido arreglos para resolver esta cuestión de larga duración".

Según este partido, Gibraltar ha "estado viviendo con las consecuencias del Brexit durante varios años y el fracaso del Gobierno para conseguir un tratado seguro, beneficioso y seguro es palpable". Además, criticó que "aún no se haya encontrado una solución duradera y sostenible" y afirmó que "Gibraltar necesita una puerta que permita a las ambulancias y sus tripulaciones trabajar a través de la frontera con facilidad en situaciones de emergencia y no de emergencia".

En junio de 2022, España decidió no prorrogar los acuerdos de asistencia sanitaria recíproca que estaban vigentes tras el Brexit. Los residentes gibraltareños ya no pueden acceder a la asistencia sanitaria gratuita en España durante una estancia temporal y por ello deben asegurarse de tener un seguro de viaje con cobertura médica. De igual manera, las Autoridad Sanitaria de Gibraltar dejó de prestar asistencia sanitaria gratuita a los visitantes de Gibraltar cubiertos por el sistema de seguridad social español.

Otra de las consecuencias del Brexit fue que la Agencia Tributaria de Gibraltar dejó de expedir certificados S1 a las personas no cubiertas por el Acuerdo de Retirada UE-Reino Unido que sean trabajadores transfronterizos que cotizan al sistema de seguridad social de Gibraltar.