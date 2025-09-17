Gibraltar recupera el suministro eléctrico y la oposición responsabiliza al Gobierno del apagón

Gibraltar ha recuperado durante la noche el suministro eléctrico después del apagón que le afectó completamente desde aproximadamente las 13:30 del martes. El corte fue provocado por un contratista que atravesó tres cables principales de alta tensión, según confirmó el Gobierno en un comunicado. La oposición ha responsabilizado al Ejecutivo de lo que supone un duro golpe para la economía gibraltareña.

La Gibraltar Electricity Authority (GEA) insta a comunicarse con el servicio en el caso de persistir algún problema en cualquier momento del día.

El contratista, SDE Limited, estaba realizando obras para el centro de datos. Gibelec había proporcionado mapas detallados de los cables en la zona, como es habitual. Inmediatamente, comenzó las pruebas para identificar los cables dañados y determinar cuáles de los que no habían resultado afectados se podían utilizar para restablecer el suministro eléctrico, que comenzó pasadas las 19:00 de forma progresiva.

Los servicios del Hospital de San Bernardo no se vieron afectados, ya que los generadores con los que cuentan funcionan perfectamente.

La Ministra de Servicios Públicos, Gemma Arias-Vásquez, retrasó su viaje a Londres (el avión en el que iba a partir no pudo salir) para visitar personalmente la central y supervisar los esfuerzos para restablecer la electricidad lo antes posible.

El Gobierno informó que ya se encuentra en una fase avanzada de la valoración sobre la aplicación de legislación que garantice que se puedan pedir responsabilidades a los contratistas en situaciones como ésta. En los últimos días, ha resuelto con éxito una reclamación de indemnización a los contratistas que provocaron un apagón en abril de este año en las instalaciones del Sistema de Almacenamiento de Energía en Batería (Battery Energy Storage System, BESS). También está estudiando activamente qué medidas pueden adoptarse contra SDE Limited en relación con este último corte de electricidad.

"Los cortes de electricidad tienen un gran impacto en la seguridad pública y la economía, ya que afectan a todo, desde los electrodomésticos de los hogares a las pequeñas empresas, así como a la gestión del tráfico y el Servicio de Salvamento y Bomberos de Gibraltar (Gibraltar Fire and Rescue Service, GFRS). El Gobierno aprovecha esta oportunidad para dar las gracias a todos los que han trabajado para reducir el impacto del apagón y mantener la seguridad en Gibraltar", comentó el Ejecutivo.

GSD

El apagón que afectó este martes a la totalidad de Gibraltar ha reavivado las críticas de la oposición del GSD, que acusa al Gobierno de “incapacidad total” para garantizar la seguridad de la red eléctrica frente a fallos evitables.

Según los portavoces opositores, la interrupción del suministro confirma las advertencias realizadas en ocasiones anteriores, entre ellas un comunicado difundido en abril de 2025 tras dos incidentes similares, así como las preguntas planteadas en mayo en el Parlamento a la ministra Arias Vasquez. “Pese a las reiteradas alertas, el Gobierno no ha actuado con decisión, no ha implementado las medidas de protección necesarias y ha ignorado recomendaciones clave”, señalaron.

La oposición insistió en que es imprescindible reforzar la resiliencia de la red eléctrica mediante el blindaje de circuitos esenciales y el aislamiento de fallos, de modo que un incidente puntual no desemboque en un apagón total. La falta de estas medidas, denuncian, ha provocado que viviendas, negocios y servicios públicos —incluido el número de emergencias 999— quedaran sin electricidad.

Otro de los puntos destacados es la falta de control en los trabajos realizados en áreas sensibles. Los opositores reclaman que la Gibraltar Electricity Authority (GEA) tenga la facultad de exigir la presencia de un supervisor costeado por el contratista en obras que puedan afectar al sistema eléctrico. “Se trata de una medida simple y sin coste para el contribuyente, pero que aportaría una supervisión esencial”, subrayaron.

La ministra Gemma Arias-Vásquez había defendido en sede parlamentaria que la red eléctrica era “más resiliente que nunca”. Sin embargo, la oposición considera que los hechos desmienten sus afirmaciones y dejan a la comunidad “expuesta y vulnerable”. El diputado opositor Craig Sacarello cuestionó la falta de medidas concretas: “¿Cuántos apagones más debemos sufrir antes de que este Gobierno asuma responsabilidades y actúe? No estamos hablando de fenómenos meteorológicos extremos ni de ciberataques, sino de fallos evitables fruto de una mala planificación y de la ausencia de supervisión”.