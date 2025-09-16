La rotura de cables por obras deja a Gibraltar sin electricidad

Apagón total. La ciudad de Gibraltar se ha quedado este martes sin suministro eléctrico como consecuencia de unas obras que han dañado parte de la infraestructura, según han anunciado los ingenieros de la Autoridad Eléctrica de Gibraltar. El "apagón total" se ha producido alrededor de la 13:30 y ha dejado a los establecimientos de toda la colonia, entre ellos los de la comercial Main Street, sin servicio. Como consecuencia, muchas de las tiendas han tenido que echar el cierre a la primera hora de la tarde, según ha informado la GBC.

La Autoridad Eléctrica de Gibraltar ha iniciado las comprobaciones para encontrar los cables dañados y emprender su reparación.

Atiborrada de turistas provenientes de Reino Unido, España y los cruceros, el Peñón afronta los problemas de la red eléctrica con numerosas incidencias derivadas, como personas atrapadas en ascensores, semáforos inoperativos, la caída de las líneas de la Royal Police de Gibraltar, (RGP) así como del número de emergencias 999. Las autoridades han informado que, como alternativa, se puede llamar al número temporal 56199028 para contactar con la Sala de Control de la RGP.

El hospital de Gibraltar y las grandes empresas del Peñón del entorno del World Trade Center no han presentado demasiados problemas, ya que, suelen disponer de grupos electrógenos para este tipo de casos. Sin embargo, los pequeños comercios se han visto sin electricidad, a oscuras y con alarmas desactivadas en una situación que recuerda al apagón vivido en España el 28 de abril.