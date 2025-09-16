El Campo de Gibraltar, sin cobertura de teléfonos e internet durante una hora

El Campo de Gibraltar ha revivido este martes, 16 de septiembre, el mal recuerdo del apagón del pasado mes de abril: se ha caído la telefonía y servicios de internet de Movistar durante más de una hora. Al comienzo de la mañana, cerca de las 10:30, los teléfonos han dejado de recibir señal de internet y a los pocos momentos, la cobertura desaparecía. Una calma tensa se vivió en las calles, pues algunos usuarios de otras compañías sí disponían de internet.

El fallo ha afectado a varias localidades del Campo de Gibraltar, en Palmones, Algeciras y parte de San Roque. Por el momento, Movistar no ha dado explicaciones ni emitido ningún comunicado oficial acerca de los motivos por los que la red ha podido caer específicamente en gran parte de la comarca. Al poco de una hora, la red volvía dar una señal leve, que ha ido mejorando con el paso de los minutos.

Muchos profesionales han visto impedida la jornada laboral por la incapacidad de poder atender llamadas y gestionar los correos electrónicos, mientras que los bares temían otro apagón en una jornada clave para sus negocios, ya que muchos adquieren el paquete de fútbol para atraer clientela y este día está marcado en el calendario por el comienzo de la Champions League, que se emite precisamente, entre otras plataformas, en Movistar.