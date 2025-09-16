Así es la conexión eléctrica que une Ceuta con la Península: un cable submarino de 58 kilómetros a través del Estrecho

Red Eléctrica, filial de Redeia y responsable del transporte y operación del sistema eléctrico en España, ha alcanzado un hito clave en la interconexión eléctrica de Ceuta con la Península. La compañía ha completado el tendido submarino del primero de los dos circuitos que enlazarán la ciudad autónoma con la costa de La Línea de la Concepción a través de un cable de 58 kilómetros bajo el mar.

El barco cablero Giulio Verne, de la compañía Prysmian, ha sido el encargado de la operación, considerada una de las más complejas del sector eléctrico. Su llegada a Ceuta fue recibida este lunes por la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y la delegada del Gobierno en la ciudad, Cristina Pérez Valero, entre otras autoridades.

Corredor destacó que el nuevo enlace supondrá “un cordón umbilical” que permitirá a Ceuta contar con un suministro eléctrico estable y de calidad, equiparable al peninsular. Además, reducirá la dependencia de los combustibles fósiles y favorecerá el desarrollo económico. La presidenta de Redeia subrayó también que el proyecto ha sido diseñado “con criterios de sostenibilidad y respeto al patrimonio medioambiental del Estrecho y a los usos sociales del espacio marino”.

En la misma línea, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, calificó la obra como “un paso decisivo” para garantizar la igualdad de los ceutíes con el resto de españoles en cuanto a calidad de suministros básicos, superando los condicionantes derivados de la extrapeninsularidad.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, incidió en que “las redes eléctricas vertebran el territorio y nos refuerzan como país”, resaltando la importancia de esta interconexión para integrar a Ceuta en el sistema eléctrico nacional y permitir que sus ciudadanos se beneficien del despliegue de energías renovables.

Los trabajos comenzaron el pasado 26 de agosto en la costa de La Línea y se han desarrollado durante semanas hasta completar la llegada del cable a Ceuta. El Giulio Verne, uno de los pocos buques del mundo preparados para estas operaciones, ha colocado y protegido el cable en tramos de hasta 900 metros de profundidad, empleando técnicas específicas para preservar el fondo marino y su biodiversidad.

La transición tierra-mar se ha realizado mediante perforación horizontal dirigida, un método que evita impactos en playas o zonas de baño y protege el entorno natural. Todo el trazado terrestre discurrirá soterrado hasta la nueva subestación Virgen de África, la primera de transporte eléctrico en Ceuta, y hasta el parque de transformación de Algeciras, anexo a la subestación de 220 kV existente.

El proyecto prevé la instalación de un segundo circuito a lo largo del otoño y la culminación de las obras en subestaciones de Ceuta y Algeciras en los próximos meses. La infraestructura, concebida bajo criterios de sostenibilidad y compatibilidad con las actividades pesqueras y acuícolas del Estrecho, estará lista antes de finales de 2025.

La interconexión permitirá a Ceuta integrarse plenamente en el sistema eléctrico peninsular, beneficiarse de una mayor cuota de energía renovable y reducir emisiones de gases contaminantes. También supondrá ahorros en costes energéticos al sustituir la producción local de la central térmica por electricidad procedente de la Península.

Además, las actuaciones en la subestación de Algeciras reforzarán el suministro en el Campo de Gibraltar, una zona clave para el desarrollo económico de Andalucía.