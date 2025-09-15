La presidenta de Red Eléctrica prevé que el cable submarino esté listo "antes de tomarnos las uvas"

La presidenta de Redeia (antiguo Grupo Red Eléctrica), Beatriz Corredor, prevé la puesta en marcha de la interconexión eléctrica que une a Ceuta con la Península a través del Campo de Gibraltar "antes de tomarnos las uvas", es decir, antes de que finalice el año 2025. Desde la explanada de la playa del Chorrillo, en Ceuta, Corredor ha asistido a la fase final del trabajo del buque cablero Giulio Verne, de Prysmian, especializado en el tendido de cables submarinos, culminando el tendido del primero de los dos cables del enlace.

"El proyecto dotará a Ceuta de una mayor calidad y seguridad en el suministro eléctrico e incrementará la penetración de energías renovables procedentes de la península, impulsando el desarrollo económico y social de la ciudad autónoma", detalla Redeia. El cable, de 69 kilómetros de longitud y doble circuito, arranca en la subestación de Puente Mayorga (San Roque), atraviesa La Línea de la Concepción y se adentra en el mar desde la playa de Torrenueva para recorrer 58 kilómetros bajo el fondo marino hasta alcanzar la costa del Chorrillo, en Ceuta.

Llegada del buque cablero Giulio Verne con el primer cable submarino a Ceuta. / REE

Corredor ha asegurado que este hito “supone un importante avance en la ejecución de esta infraestructura estratégica para España y la materialización del compromiso de Red Eléctrica con la sociedad de Ceuta”, destacando que el nuevo enlace “constituirá un cordón umbilical para dotar a la sociedad ceutí de unos estándares de calidad y estabilidad del suministro eléctrico equiparable a los de la península, para impulsar su desarrollo económico y reducir considerablemente su dependencia de los combustibles fósiles”.

La presidenta de Redeia ha asistido a un acto junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el secretario de Estado de Energía Joan Groizard; la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Cristina Pérez Valero; entre otras autoridades e invitados.

Un proyecto de 221 millones para modernizar el Estrecho

La inversión, de 221 millones de euros, no solo garantiza la estabilidad del suministro eléctrico en Ceuta, históricamente castigada por los apagones, sino que también supone un salto cualitativo en sostenibilidad. Con la conexión, la ciudad pasa a beneficiarse del mismo mix energético que el resto de España, con un 89% de origen renovable, lo que reducirá sus costes de generación, las emisiones contaminantes y la dependencia de combustibles fósiles.

Según Red Eléctrica, la integración de Ceuta en el sistema nacional evitará la emisión de unas 300.000 toneladas de gases de efecto invernadero al año, mejorando la calidad del aire en toda la zona del Estrecho.

Trazado del cable a Ceuta entre La Línea y San Roque / REE

Beneficios también para el Campo de Gibraltar

La interconexión refuerza la red eléctrica del Campo de Gibraltar, una comarca con un peso industrial creciente y que demanda cada vez más capacidad de suministro. La electricidad que fluya hacia Ceuta partirá del parque de transformación de Algeciras, aprovechando infraestructuras ya existentes y con líneas completamente soterradas para reducir el impacto visual.

La compañía subraya que el diseño del trazado ha seguido criterios de sostenibilidad y compatibilidad con la pesca y la acuicultura, empleando perforación horizontal dirigida en los tramos costeros para evitar daños en playas y caladeros.

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en la rueda de prensa de la explanada de la playa del Chorrillo, Ceuta. / ES

Para Ceuta, el proyecto supone acabar con la fragilidad de un sistema que dependía en exclusiva de una central térmica. Barriadas como El Príncipe o Benzú conocen bien las consecuencias de los cortes de luz. Con la nueva interconexión, la ciudad dispondrá de un suministro cuatro veces más estable, comparable al del resto del país.