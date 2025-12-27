Semana intensa para la Policía de Gibraltar: 67 delitos y 25 detenidos en los días previos a Navidad

La Royal Gibraltar Police (RGP) ha afrontado una de las semanas más intensas del año con 67 delitos registrados y 25 arrestos entre los días previos a Navidad y el Boxing Day, según los datos oficiales recogidos por la GBC. En ese mismo intervalo se atendieron 167 llamadas de servicio, se produjeron tres colisiones de tráfico y se registraron varios incidentes graves, algunos de ellos con uso de armas y violencia significativa.

Entre los delitos más graves destaca un robo con violencia, una agresión sexual, una tentativa de lesiones graves con intención, amenazas de muerte con arma blanca y varios episodios de violencia doméstica. El balance refleja además un notable número de delitos relacionados con drogas, con seis arrestos por posesión de sustancias controladas y uno más por presunta implicación en el suministro.

Uno de los sucesos más relevantes tuvo lugar el martes 23 de diciembre en Willis’ Road, donde un joven de 21 años y dos mujeres locales, de 39 y 16 años, fueron detenidos por su presunta implicación en delitos de robo, daños, alteración del orden público y agresión con resultado de lesiones. Según la RGP, el incidente comenzó con una conducta antisocial que derivó en una pelea con el conductor de un vehículo, al que habrían agredido, causado daños materiales y sustraído una joya. Los tres sospechosos fueron localizados y detenidos esa misma noche y la investigación continúa abierta.

También reviste especial gravedad la detención de un hombre británico de 45 años, residente en Gibraltar, acusado de intentar agredir a otra persona con una palanca durante una pelea registrada el 19 de diciembre en Cornwall’s Parade. El suceso ha sido catalogado como tentativa de lesiones graves con intención.

En otro punto de la ciudad, un vecino de 39 años fue arrestado por amenazas de muerte, tras un enfrentamiento entre vecinos en el Upper Town, en el que presuntamente llegó a blandir un cuchillo. La intervención fue realizada por agentes armados de respuesta inmediata.

La RGP también confirmó la detención de un hombre local de 55 años por un presunto delito de agresión sexual ocurrido en un local de ocio durante la madrugada del 20 de diciembre, así como varios arrestos vinculados al tráfico de drogas, incluyendo la incautación de pequeñas cantidades de cocaína y resina de cannabis en Marina Bay.

En materia de violencia doméstica, se registraron 10 incidentes, con uno de ellos que derivó en una denuncia por agresión. Además, se contabilizaron delitos de hurto, daños, fraude online, desórdenes públicos, así como un caso de entrada ilegal en Gibraltar sin permiso válido, que terminó con un joven marroquí de 19 años ante el juez.

Durante las celebraciones, la actividad policial se mantuvo contenida. El día de Navidad se registraron 18 avisos, un único delito —un robo en un local de Ocean Village— y ninguna detención. En Nochebuena, hubo 12 delitos y dos arrestos, además de una colisión de tráfico.

En cuanto a la campaña de control de alcoholemia, la RGP destaca un descenso en las detenciones por conducción bajo los efectos del alcohol, con seis arrestos desde el 1 de diciembre, frente a los nueve registrados en el mismo periodo del año pasado. El total acumulado en 2025 asciende a 66 detenciones, frente a las 98 de todo 2024.

La Policía de Gibraltar ha valorado el dispositivo navideño como eficaz, aunque subraya que las investigaciones sobre los principales incidentes violentos siguen abiertas.