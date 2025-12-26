Un problema técnico en el aeropuerto de Gibraltar obliga a desviar varios vuelos a Málaga

El aeropuerto de Gibraltar recuperó a primera hora de este viernes la normalidad operativa después de que una incidencia técnica en las comunicaciones del Control de Tráfico Aéreo obligara a suspender durante varias horas la llegada de aeronaves y a desviar varios vuelos al aeropuerto de Málaga, según ha informado la GBC.

Los problemas, detectados a primera hora de la mañana, afectaron al sistema de radio del control aéreo, lo que llevó a las autoridades a cerrar temporalmente el aeropuerto a las llegadas por motivos de seguridad. La situación quedó completamente solventada en torno a las 13:00, momento en el que el servicio volvió a estar plenamente operativo y se reanudó la aceptación de tráfico aéreo con normalidad.

Desvíos y retrasos en varias conexiones

Como consecuencia de la incidencia, tres vuelos con destino Gibraltar fueron desviados a Málaga, mientras que otras operaciones sufrieron importantes retrasos tanto en llegadas como en salidas. Entre los vuelos afectados figuran conexiones con Birmingham y Londres, operadas por EasyJet y British Airways.

En el apartado de llegadas, el vuelo EZY6671 procedente de Birmingham y el EZY6577 desde Londres Gatwick, previstas a las 10:00 y 10:40 respectivamente, tuvieron que ser desviados al aeropuerto de la Costa del Sol. Por su parte, el BA496 desde Londres Heathrow aterrizó finalmente a las 14:35, con un notable retraso -la llegada estaba prevista para las 11:50-, mientras que el BA494, también desde Heathrow, llegó a las 17:50.

Las salidas también se vieron condicionadas por la situación. El EZY6672 con destino Birmingham y el EZY6578 hacia Londres Gatwick fueron desviados a Málaga, mientras que los vuelos BA497 y BA495 a Londres Heathrow despegaron con retrasos de más de una hora.

Agradecimiento oficial

El Gobierno agradeció la paciencia y colaboración de los pasajeros y de las aerolíneas durante el tiempo que se prolongaron las restricciones, subrayando que la prioridad en todo momento fue garantizar la seguridad de las operaciones.