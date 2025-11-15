Un vuelo de EasyJet es desviado de Gibraltar a Málaga por "meteorología adversa" mientras otros vuelos operan con normalidad

Un vuelo de EasyJet procedente de Londres que tenía previsto aterrizar en Gibraltar ha sido desviado este sábado a Málaga, mientras que otros dos aviones han podido despegar sin incidencias desde el aeropuerto del Peñón.

El vuelo EZY8791, que salió desde Londres-Gatwick a las 7:45 y tenía llegada estimada a Gibraltar a las 11:40, permaneció más de una hora dando vueltas en mitad el Estrecho antes de ser finalmente desviado al aeropuerto de Málaga, al que ha llegado en torno a las 13:25. Según indican la web oficial del aeropuerto de Gibraltar y la aerolínea, la decisión se ha tomado debido a condiciones meteorológicas adversas en la zona.

Sin embargo, esta incidencia no ha impedido que mientras el aeronave de EasyJet daba vueltas mientras esperaba el permiso para aterrizar, otros vuelos operaran con normalidad. El vuelo BA0495 de British Airways con destino a London Heathrow, programado para salir de Gibraltar a las 11:40, despegó con retraso a las 11:58. Además, un vuelo privado operado por 2Excel Aviation despegó desde Gibraltar a las 13:00 con destino a Brno (República Checa).

Cuando el vuelo ha sido desviado a Málaga, en la bahía de Algeciras soplaba viento del suroeste de entre 12 y 15 nudos (aproximadamente 22‑28 km/h), con ráfagas máximas que podían alcanzar los 24‑26 nudos (entre 44‑y 48 km/h), velocidades con las que los aviones pueden aterrizar y despegar con seguridad.

El pasado jueves, según informa la GBC, otro vuelo de EasyJet procedente de Bristol tuvo que ser desviado a Almería, a más de 350 kilómetros de Gibraltar, también debido a las condiciones climáticas.