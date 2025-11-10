Reino Unido asume el coste de esquivar el espacio aéreo español para usar el aeropuerto de la RAF en Gibraltar

El Gobierno de Reino Unido asume el reto logístico y el coste que supone tener que esquivar el espacio aéreo español para que la Royal Air Force (RAF) pueda seguir utilizando el aeropuerto militar de Gibraltar. El desvío de estos vuelos en un punto estratégico para la defensa británica en el Mediterráneo, en el contexto de la seguridad europea, se produce a partir de las restricciones que España mantiene al margen del acuerdo del Brexit y que reflejan la aplicación de la soberanía española sobre su espacio aéreo, en consonancia con el derecho internacional.

España mantiene que Gibraltar forma parte de su territorio y que cualquier actividad militar británica en la zona debe respetar las normas sobre tránsito aéreo. Esto llevó el pasado 24 de octubre a la diputada liberal-demócrata Helen Maguire a dirigir al Ministerio de Defensa del Reino Unido dos preguntas en la Cámara de los Comunes sobre las operaciones aéreas militares desde y hacia la base aérea de la RAF en Gibraltar. Su inquietud se centraba en el impacto potencial de las restricciones españolas sobre los vuelos militares británicos, tanto en términos operativos como financieros.

En respuesta, el secretario de Estado de Defensa, Al Carns, confirmó que las aeronaves militares británicas que viajan hacia y desde Gibraltar “siguen rutas que evitan el espacio aéreo territorial español, de conformidad con las restricciones españolas sobre los sobrevuelos militares británicos”. Según Carns, la base aérea “continúa operando como un aeródromo militar soberano del Reino Unido” y las limitaciones de España no afectan la libertad operativa británica en cuanto a movimientos de aeronaves. Sin embargo, no ha realizado ninguna evaluación sobre los posibles costos financieros derivados del desvío de aviones "a través de la red global de regiones de información de vuelo".

La diputada también preguntó si se habían mantenido conversaciones recientes con el gobierno español para permitir el tránsito de aeronaves militares británicas por el espacio aéreo de España. Al Carns indicó que, aunque existen reuniones periódicas con su homólogo español para tratar “asuntos de interés estratégico común”, el tema específico del sobrevuelo militar británico hacia Gibraltar no ha sido abordado en las recientes reuniones.

Estas declaraciones subrayan la delicada situación de Gibraltar en materia de defensa. La base aérea de la RAF, ubicada en un territorio cuya soberanía España disputa desde hace décadas, sigue siendo un punto clave de proyección militar del Reino Unido, mientras que la gestión del espacio aéreo continúa dependiendo de acuerdos tácitos y restricciones bilaterales.

Aunque las restricciones españolas no han impedido las operaciones británicas, el desvío de rutas puede implicar costes logísticos y de planificación significativos, así como limitar la eficiencia operativa en situaciones de emergencia. Al mismo tiempo, la ausencia de conversaciones recientes sobre la flexibilización del tránsito aéreo refleja que la defensa de Gibraltar sigue siendo un tema sensible en la agenda bilateral Reino Unido-España.

En el marco de la futura relación del Reino Unido con la Unión Europea, y tras los acuerdos alcanzados en junio de 2025 sobre Gibraltar, el territorio sigue estando en el foco mediático, tanto por su ubicación geopolítica como por su papel en la defensa y la aviación militar británica.