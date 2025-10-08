Ruiz Boix acusa al PP de “abandonar la política de Estado” y sumarse al “discurso apocalíptico” de Vox al rechazar el acuerdo sobre Gibraltar

El diputado socialista por Cádiz y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Juan Carlos Ruiz Boix, ha acusado al Partido Popular de haber “abandonado la política de Estado” y de alinearse con el “tono apocalíptico” de Vox al rechazar el acuerdo político alcanzado entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar, un pacto que ha calificado de “histórico, ilusionante y esperanzador”.

Desde la tribuna del Congreso, Ruiz Boix defendió el acuerdo como un éxito diplomático del Gobierno de Pedro Sánchez que “abre una nueva etapa basada en la convivencia y la cooperación” y que beneficiará directamente a los más de 300.000 habitantes del Campo de Gibraltar y de la ciudad de Gibraltar, especialmente a los 15.000 trabajadores transfronterizos.

“El próximo año caerá el último muro de la Europa continental: la verja que separa a Gibraltar del Campo de Gibraltar”, afirmó el diputado, destacando que el acuerdo “hará realidad un sueño largamente esperado por los vecinos de la comarca”.

Ruiz Boix agradeció al presidente del Gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el trabajo negociador que ha permitido cerrar “un buen acuerdo político” que, según dijo, mejorará la calidad de vida y la prosperidad compartida.

Críticas a PP y Vox

El parlamentario gaditano dirigió duras críticas al Partido Popular y a Vox por su rechazo al pacto. “¿Cuál es el coste del no acuerdo? ¿Qué futuro alternativo propone el PP? ¿Más paro, más pobreza, menos desarrollo económico?”, cuestionó Ruiz Boix, quien lamentó que los populares “hayan perdido la visión de Estado” y se limiten a “copiar el discurso de la extrema derecha”.

“Solo hay un motivo para oponerse a este acuerdo: no querer reconocer el éxito diplomático del Gobierno”, afirmó, subrayando que el pacto “garantiza la prosperidad de la comarca salvaguardando los intereses nacionales y de soberanía”.

El diputado recordó que el documento “es fruto de las demandas de la comarca” y que los ocho alcaldes del Campo de Gibraltar se han reunido “en múltiples ocasiones” con el ministro Albares durante el proceso negociador.

Un acuerdo “ambicioso y generoso”

Ruiz Boix explicó que el texto del acuerdo sienta las bases para una unión aduanera, asegura la libre circulación de personas y mercancías, impulsa la convergencia fiscal y medioambiental con Europa y prevé un mecanismo financiero para la cohesión social de la comarca, además de garantizar la presencia de la Policía Nacional en el control fronterizo del aeropuerto.

El diputado instó al PP a reconsiderar su posición, recordando que “siempre llega tarde a los avances y a los derechos”. “Llegaron tarde al matrimonio igualitario, a la ley de dependencia o a la del aborto. No lleguen tarde ahora a defender los intereses del Campo de Gibraltar y de España”, advirtió.

Críticas a Moreno Bonilla

En su intervención, Ruiz Boix también reprochó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, su “falta de compromiso” con la comarca y el “incumplimiento del Plan Brexit”, aprobado en 2019. “No se ha ejecutado ni una sola de las 112 medidas prometidas”, denunció, acusando además al Gobierno andaluz de “colapsar la sanidad pública” y de “no reunirse ni una sola vez con los alcaldes del Campo de Gibraltar”.

“Un éxito de la comarca”

Ruiz Boix subrayó que el mérito del acuerdo “pertenece a los vecinos y vecinas del Campo de Gibraltar” y replicó al portavoz del PP, Carlos Floriano, recordándole que “el propio programa electoral de Feijóo de 2023 recogía compromisos similares sobre libre circulación, fiscalidad y cooperación, sin mencionar la soberanía”.

Finalmente, el dirigente socialista defendió que el pacto “no implica renuncia alguna” y representa “un ejercicio de valentía y generosidad para construir un mejor futuro”. “Este es un acuerdo histórico que defiende los intereses de España y mejora la vida de miles de familias. Quienes hoy lo rechazan, tendrán que explicarlo en el Parlamento Europeo”, concluyó.