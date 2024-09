Otro retraso se cierne sobre los nuevos controles Schengen de la Unión Europea entre La Línea y Gibraltar

La Línea/La posibilidad de un nuevo aplazamiento se cierne sobre la entrada en funcionamiento de los nuevos controles Schengen en la Verja de Gibraltar, en principio fijada por la Comisión Europea para el próximo 10 de noviembre y que suponía un hito en la negociación de un tratado que regule el estatus del Peñón tras el Brexit.

El nuevo sistema de entradas y salidas de la Unión Europea (EES, pro sus siglas en inglés), para el que el Gobierno de España se prepara en el paso fronterizo entre La Línea y Gibraltar desde hace meses, puede volver a retrasarse después de que tres países hayan comunicado que no estarán preparados para implementar los controles de huellas dactilares y reconocimiento facial en las fronteras exteriores de la Unión Europea. O, al menos, para hacerlo sin que se produzcan congestiones y grandes retrasos, también en los puertos y en los aeropuertos.

Francia, Alemania y los Países Bajos han enviado incluso cartas a la Comisaria de Asuntos Internos de la UE, Ylva Johansson, para comunicarle sus reservas a la activación del sistema en esa fecha. No estarán listos, le explican, y además no se han realizado ensayos suficientes sobre el terreno como para minimizar los riesgos, según publica el diario británico The Guardian. Johansson había dado a los Estados miembros hasta el 5 de septiembre para proporcionar información sobre su nivel de preparación. Segúyn afirma el periódico, funcionarios del Gobierno de Reino Unido informaron a los operadores de transporte la semana pasada de que esperaban un nuevo retraso.

Patinetes a la entrada de Gibraltar en la mañana del jueves. / Andrés Carrasco

La introducción del EES, que obligaba a los ciudadanos no pertenecientes a la UE a dejarse tomar las huellas dactilares o una fotografía antes de entrar en el espacio Schengen, ya se ha retrasado dos veces. Su introducción estaba prevista para el verano pasado, pero Francia expresó su preocupación por su impacto negativo en la Copa del Mundo de rugby celebrada en otoño y en los Juegos Olímpicos del pasado verano. Luego se reprogramó para el 6 de octubre de este año, pero se pospuso hasta noviembre por las preocupaciones de que la congestión interrumpiría las visitas de vacaciones escolares a la UE desde el Reino Unido y otros países no pertenecientes a la UE.

Francia, Países Bajos y Alemania “apoyan plenamente los controles”, ya que aumentarían la seguridad y acelerarían los controles de pasaportes para los ciudadanos no pertenecientes a la UE, pero eso no impide que pidan más tiempo para implementarlos. La principal preocupación de Francia es la congestión en Dover, donde se realizan los controles fronterizos británicos y franceses. Este año, el consejo municipal de Ashford advirtió de un escenario desfavorable que implicaría retrasos de hasta 14 horas que afectarían al tráfico de mercancías y a los viajes de placer o de negocios en coche o autobús.

Qué es el EES

Todos los ciudadanos extracomunitarios, incluidos los gibraltareños y otros ciudadanos británicos residentes en Gibraltar, deberán acreditar cuando entren en España o en cualquier otro Estado del espacio Schengen que cumplen las condiciones de entrada establecidas en el Código, según explicó el Gobierno gibraltareño en una nota técnica el pasado mes de julio. Entre ellas figuran estar en posesión de un pasaporte válido hasta al menos tres meses después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen y que se haya expedido en los últimos 10 años. Además, ser capaz de justificar el propósito y las condiciones de la estancia prevista y disponer de medios de subsistencia suficientes, tanto durante la instancia prevista como para el regreso a Gibraltar; no haber permanecido en el espacio Schengen más de 90 días en culaquier período de 180 días; y en un futuro, estar en posesión de una autorización previa con arreglo al sistema ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, por siglas en inglés), que se espera que entre en fucionamiento a mediados de 2025.

Para comprobar que se cumplen estas condiciones de entrada, las autoridades del espacio Schengen están obligadas a realizar “controles rigurosos”, por sistema, tanto a la entrada como a la salida del espacio Schengen. Si las negociaciones entre la UE y Reino Unido no llegan a buen puerto, los titulares de documentos de identidad gibraltareños podrían tener que someterse en la frontera terrestre con España, o en otros puntos de entrada al Espacio Schengen, a las mismas comprobaciones a las que se someten actualmente los ciudadanos británicos titulares de tarjetas de registro civil gibraltareñas. Como resultado de esto, podría darse una denegación de la entrada en España y en el espacio Schengen.

"Para los ciudadanos de fuera de la UE, incluidos los gibraltareños y los ciudadanos británicos residentes en Gibraltar, los sistemas SES y ETIAS tendrían un impacto significativo en los procesos para cruzar las fronteras exteriores del espacio Schengen, incluida la frontera terrestre entre Gibraltar y España", resumió el Ejecutivo llanito.

Funcionamiento

El EES es un sistema informático automatizado para el registro de las entradas y salidas de los viajeros de fuera del espacio Schengen, incluidos los gibraltareños y los ciudadanos británicos residentes en Gibraltar, cada vez que crucen una frontera exterior del Espacio Schengen, tanto a la entrada como a la salida.

Una vez puesto en marcha, las personas afectadas por el EES deberán escanear su pasaporte y facilitar sus datos biométricos (esto es, huellas dactilares y captura de imágenes faciales) antes de cruzar la frontera en un terminal de autoservicio automatizado. El EES mantendrá entonces un registro electrónico de los nombres de los viajeros, sus datos biométricos y las fechas y puntos de entrada y salida. Así pues, sustituirá de facto la práctica actual de sellar manualmente los pasaportes para poder calcular el tiempo de estancia en el espacio Schengen.

Motocicletas y vehículos con trabajadores españoles entran en Gibraltar en la mañana del jueves. / Andrés Carrasco

En principio, los datos biométricos solo tendrán que aportarse la primera vez que un viajero cruce el espacio Schengen una vez entre en vigor el sistema, al generarse el primer registro individual. Este sería el caso tanto si el viajero cruza primero el espacio Schengen por la frontera terrestre con España como por cualquier otro punto de entrada.

El Gobierno de Gibraltar prevé que el registro inicial "provoque con probabilidad una demora al cruzar la frontera". "Posteriormente, el proceso en teoría no debería dar lugar a retrasos significativos, puesto que el EES contará con reconocimiento facial, lo que significa que ya no habría que pasar por las puertas electrónicas. Sin embargo, de no instalarse dispositivos de reconocimiento facial, cabe esperar la posibilidad de retrasos en el paso por la frontera", explicó.

En cuanto a las personas que viajan en el interior de vehículos, hay que tener también en cuenta que el EES puede identificar hasta cuatro pasajeros por vehículo, por lo que en teoría no deberían producirse retrasos adicionales.

¿Qué es el ETIAS?

Además del SES, el ETIAS es un nuevo sistema de autorización previa de viaje que se espera que entre en funcionamiento a mediados de 2025. Establece la obligación de que los ciudadanos de fuera de la UE que no residan en un estado del espacio Schengen y que no necesiten visado para entrar en el espacio Schengen consigan una autorización previa antes de viajar dicho espacio. Los gibraltareños y los ciudadanos británicos residentes en Gibraltar necesitarían, por tanto, esta autorización previa para entrar en España y en el espacio Schengen.

Dado que la fecha de lanzamiento del ETIAS a mediados de 2025 está vinculada a la entrada en funcionamiento del EES en octubre de 2024, es posible que, si se retrasa el EES, el ETIAS pueda entrar en vigor más tarde de lo previsto.

Esta autorización previa habrá que solicitarla a un sistema centralizado del espacio Schengen por Internet o a través de una aplicación móvil. La información facilitada por los solicitantes para obtener dicha solicitud se cotejará con los sistemas de información de seguridad gestionados por los Estados Schengen.

De acuerdo con la UE, en la mayoría de los casos la autorización de viaje debería expedirse en cuestión de minutos. Sin embargo, cuando existan motivos para llevar a cabo más comprobaciones en relación con solicitudes concretas, los procesos de autorización previa llevarán más tiempo.

Una vez que una persona que pretenda viajar al espacio Schengen obtenga la autorización previa, ésta será válida durante un periodo de tres años o hasta que expire el pasaporte del titular (lo que ocurra antes). Por tanto, no se dará el caso, por ejemplo, de que alguien que viaje a España desde Gibraltar deba solicitar una autorización previa cada vez que desee cruzar la frontera. Para pedirla, habrá que abonar una tasa de 7 euros, aunque los menores de 18 años y los mayores de 70 estarán exentos. El sistema ETIAS será similar al sistema ESTA para viajar a Estados Unidos, por el que los visitantes pagan una tasa única (actualmente de 21 dólares) por una autorización de viaje que es válida durante dos años.